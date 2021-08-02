台灣世界羽球球后戴資穎飲恨輸給大陸球后陳雨菲，台灣網友一片冷靜，並未出現負面貼文，更有不少稱讚陳雨菲，兩岸選手同台較勁，華人分享金牌銀牌，正面意義大於比賽結果，少數偏激的綠粉和1450，該收手了。

台灣小將林昀儒和大陸球王樊振東的桌球對決，被形容「史詩級的比賽」，台灣又是高調吹捧「台灣之光」，隨即有媒體追出，小林的表現根本不是台灣重視的成果，其實還得靠自費請教練，事實上是大陸培訓出來的，目前還是加盟山東魏橋俱樂部的球員，在大陸粉絲很多，去年12月的中國超級聯賽，就十分亮眼。

拚命狂叫「讓大陸球王嚇出一身汗」、「擊敗中國就是爽」的綠粉和1450，知情之後一陣靜默，難聽話噴發與否面臨尷尬，反觀大陸媒體和民眾的「致敬林昀儒」，格局高下立見。再看郭婞淳贏得舉重金牌，綠粉和1450也是一陣瘋狂，「台灣之光」幾乎照亮太平洋，卻忘了當初怎樣對付反對「東奧正名」的郭婞淳，「滾回中國」等叫囂狂罵言猶在耳。

綠營支持者的雙標，或者應該說淺薄，其實不值得評論，令人振奮和值得喜樂的，正是林昀儒的成功模式，台灣出身、大陸培訓，造就世界級的頂尖好手，兩岸選手一家親，共創華人金牌夢，更值得各領域效法。郭婞淳、林昀儒的被吹捧，對照莊智淵「一個人的武林」，該汗顏的是偏頗失格的民進黨，如果還膽敢因為郭婞淳反東奧正名，林昀儒在大陸發展，翻臉出征這兩位選手，民進黨丟的恐怕不只是顏面，還可能搬石頭砸掉台灣民心。

台灣民眾應該從郭婞淳、林昀儒、莊智淵身上得到更深的領悟，這些選手的成就，是自己努力爭來的，絕非根本不重視選手的民進黨功勞，尤其未出賽就搞出「經濟艙風波」，那些爽搭商務艙的民進黨官員，在這些優秀選手面前，更應該自慚形穢，特別是「看到」莊智淵冒汗的謝長廷。

兩岸選手一家親，台灣教育部針對林昀儒「不是台灣培訓出來」的訊息，趕緊出來滅火，聲稱單單2019年就投入800萬台幣培訓他，到大陸受訓參與各項比賽，是為了「讓技術更加精進」，其實沒必要這麼「激動」，「小林同學」確實從國中到成氣候，台灣當然有相當培養的功勞，但技術精進是轉戰大陸之後，總是不爭的事實吧，林昀儒模式不是挺好的嗎？往後不也應該敞開心胸，讓兩岸一起培訓更多稱霸世界舞台的優秀選手，有什麼好計較的？

體育賽事勝敗兵家常事，台灣有部分強項，確實值得更多資源、更好環境培養，能奪獎牌是選手憑實力苦練來的，不該被狹隘意識形態廉價收割，動輒高舉動機不純的「台灣旗幟」，更令人對辛苦的選手感到不值，奪牌就是華人之光，應該做的是盤點這次成敗，調整培訓模式，下一回再創佳績，而不是掀起政治吹捧風，然後一切回歸原點，台灣體壇長年弊端詬病，還是沒人檢討。

拜託民進黨別再污染選手的青春，台灣好手不是用來「聯日抗中」的武器，尤其紀政竟然趁機又想搞「正名」運動，著實令人厭惡，請這些前輩認清台灣體育項目的弱勢，選手去大陸培訓，只是選擇更適合的精進環境，例如大陸是桌球王國，跟著大陸球隊轉戰大江南北，就是最好的實戰培訓，培養出來的好手不論誰奪牌，都是兩岸共同的驕傲，也是全體華人之光。

台灣選手都很棒，應該說華人選手都是特級優，他們都是靠苦練熬出來的，請綠營放過這些優秀年輕好手，更不需要動輒圈上狹隘的「台灣之光」頭套，阻礙他們融入華人大隊的精進空間，年輕選手的路還很長，兩岸選手一家親，更是最好的學習互勉環境，如此才是最完美的奧林匹克精神體現。

台灣選手在東京奧運表現優異，掀起一陣喝采熱潮，社群網路幾乎滿版追捧，華人能在世界體壇出風頭，確實值得驕傲，更擺脫百年前「東亞病夫」恥辱，不論奪牌的是大陸、港澳、台灣或新加坡，甚至外國隊伍裡的華裔選手，華人社會都應該額手同慶，這不只是奧運精神，而是華冑同光。

台灣除了羽球等少數項目，必須承認還有很大的努力空間，類似「小林同學」大陸培訓模式，在此回奧運更證明確實是極佳模式，兩岸恢復交流，體育肯定可以是優先渠道之一，曾是國際奧會委員的吳經國先生，在大陸有幾個很棒的奧運博物館，台灣館也在積極籌設，就是挺好的交流平台，台灣的左營訓練中心，如果能和大陸各地的一流訓練場域互動，安排更多兩岸選手切磋，相信更有助於兩岸選手精進，各項比賽華人奪牌機率更高，兩全其美何樂不為。

當台灣聚焦在「麟洋配」勝利時刻的「聖筊」，卻忽略台灣兩位選手上前擁抱大陸選手的畫面，這才是更值得欣喜的互動，體現華人選手一家親，體育更不應該動輒被台灣綠營人士拿來祭旗，兩岸選手在東京奧運都值得喝采，世界不只看見台灣，更看見華人的不容小覷，華人可望成為全球最大經濟體，更可以是體育強手，這份驕傲是全體華人努力的成果，台灣沒什麼好自大自傲的。

奧運激情過後，讓這些優秀選手成為兩岸關係改善的和平天使，林昀儒會回山東隊去，繼續為三年後巴黎奪牌耕耘，台灣除了不應該阻撓或污衊，更應珍惜這些年輕好手的努力，透過兩岸體育交流，讓這些台灣珍寶有更好的訓練環境和實戰渠道，大陸優秀選手更不是敵人，而是一起燦爛的手足。

選手一家親，全世界都記得南北韓選手一起出場的感動與振奮，如果哪天兩岸選手也能攜手進場，爭得的獎牌將更璀璨。（作者為大師鏈傳媒總編輯）

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