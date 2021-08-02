蔡政府財政狀況可謂阮囊羞澀、捉襟見肘，既開不了源也節不了流，何以致此？不讀歷史，也難怪不知興退，唐代宰相楊炎論述：「凡百役之費，一錢之斂，先度其數而賦於人，量出以制入。」意即國庫即便充盈，仍不應作不必要的支出，或浮編支出，反而是減輕賦稅，降低人民負擔；反之國庫拮据時，必要支出仍入不敷出之時，反而不應硬撐茍延，寅吃卯糧。

財政部國庫署統計，2000年債務總額1.4兆，佔比GDP15%，2021年未償債務將達到6.3兆，佔比GDP33.14%（法定舉債上限不得超過40%），可舉債餘額剩下1.7兆。而造成債台高築非得不斷借新還舊的原因，就是蔡政府不遵守財政紀律，屢屢編列特別預算變成家常便飯，靠著立法院絕對多數席次霸凌在野黨強行表決過關，前瞻計畫4200億，採購美國軍火2472億，都無法即時反應在民生經濟，不能讓民眾生活有感。派不上用場的昂貴軍購任由軍火商漫天喊價、肆意提款，而蔡政府頻頻買單，填飽的不是台灣人民的肚子，反倒是美國人的荷包。

蔡政府就算做不到先天下之憂而憂，至少要能苦民之苦。台灣目前困境以農業來說，今年芒果盛產，但受疫情影響，運費暴漲加上外銷限制多，利潤非常微薄，最流行的芒果冰也因為餐飲業乏人問津，內需失調只能賤價出售。漁業損失更是慘重，黑鮪魚今年捕獲量創14年來新高，超過4千尾，沒想到疫情攪亂這池黑金水，價格崩跌，大豐收卻無法迎來喜悅，農漁民叫苦連天，天地不應亦不靈，而綠營自家執政的縣市首長及區域立委，不但不商討補償對策也不在立法院放下藍綠對立，針對紓困方案提出建言，任高屏地區農漁民自生自滅。

6月份立法院三讀通過紓困4.0預算案時，國民黨團所提8項有關新冠肺炎議案，其中一條就是「普發現金1萬元」，但遭民進黨籍立委全數否決，或許是因為選舉還沒到，所以尚不急需討好！如今行政院再次被逼上火線，為了挽回失去的民心，終於重新檢視高達8400億的紓困總預算，打算花錢消災再發一波振興券，民進黨政府早知如此，何必當初？

在在驗證了國民黨的先見之明以及民進黨的事後諸葛，連夏季電費漲價也被國民黨狠批之後，才逼著行政院匆匆喊卡。民眾需要1塊，偏偏只給5毛，小氣財神、為德不卒，不在乎舉債額度、不恪守財政紀律的蔡政府，倒不如直接納列紓困預算普發消費券或變現給台灣人民，請蔡英文指示蘇貞昌放手，把錢花在刀口上。

不管是現金或是振興券，5倍券也好，8倍券也罷，還要等到最快9月才上路，救命金宜早不宜遲，患寡更患不均，一定要雨露均沾、通通有獎，救人民於經濟水火，也為自己失當政策稍作補救，效法金門縣政府，皆大歡喜，何樂而不為。

（作者為台灣青年聯合會理事長）

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