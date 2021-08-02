2018年，我受邀到台灣科技大學作講座，利用這次湖台兩地藝術文化交流活動，我在活動之餘遊覽了寶島台灣。在台灣科技大學羅台生教授陪同下，去了很多地方。其中印象特別深刻的是吳興街。作為吳興人，站在吳興街上，我覺得特別親切，也深感兩岸文化一脈相承。

去台灣必然要去看看台北地標建築——101大廈，坐了世界上最快速的電梯，在高樓之上向下俯瞰，整個台北市盡收眼底，城市周圍群山環抱，市區坐落在一片盆地中，四條淡水河系的支流迤邐而過。市內街道縱橫交錯，建築物高低錯落，商業繁華熱鬧。101大廈造型是對竹子的模仿，既有節節高的美好寓意，又是文人「虛懷若谷，高風亮節，彎而不折，柔中有剛」精神的代表。此外，大廈還有龍頭、祥雲、古錢幣等中國傳統元素，是當代建築科技與中國傳統文化融合的傑作。我還去了日月潭，湖水清澈，風景如畫，我用手機拍下了美麗的風景。

單純地觀光、遊覽，對我來說是不夠的。我喜歡不緊不慢，看看當地街道，逛逛當地夜市。台灣給我最直白的印象就是潔淨，無論是古舊的街道還是人擠人的夜市，道路兩旁的商鋪，夜市裡的桌面、餐具，都是乾乾淨淨的。人走在路上舒心，吃著食物也安心。

逛了台灣的街道，發現有很多專門賣茶的商鋪，和湖州路邊的奶茶店一樣常見。有很多年輕人趕路時喜歡買上一杯。在湖州也是一樣，人們都愛喝茶。湖州是茶文化的發源地，中老年人自備保溫杯，灌著綠茶紅茶，走到哪、帶到哪。但年輕人與台灣青年一樣，更愛喝近年來流行的奶茶，夏日裡喝冰鎮的，冬日裡喝熱乎的。

台灣的鄉村，一眼望去，錯落有致。每一戶管理著自家院子，各有各的風格。住在鄉村裡的村民和住在市中心的居民沒有太大的區別。鄉村的夜景也是十分美麗，吃過晚飯帶著孩子去散散步、去遛遛狗，好不愜意。走在台灣的鄉村，像走在湖州的小西街一般，幽暗的燈光打在鵝卵石小路上，一邊有現代化的建築，一邊有清新的自然風光。

我還特意去嘗了嘗台灣的酒。對於性格內斂的中國人來說，酒能幫助調動氣氛，拉近人與人之間的距離。流淌華夏數千年之久的酒文化，醉透古今，也連接兩岸。湖台兩地不僅酒品相同，飲酒風俗也大致相同。中國是白酒的發源地，大陸與台灣同根同源，都生產白酒。大陸貴州茅台聞名天下，台灣第一名酒金門高粱聲名鵲起。台灣的年輕人和女性，也都能豪爽地喝酒，還聽說他們有「雞頭魚尾」（在飯桌上，被雞頭或魚尾對著的主客要先喝一杯高粱酒，再將它折斷放進盤中。第一個人喝完後，要把雞頭魚尾轉給下一個，接到的人也必須喝下比前一個人多的高粱酒，然後再轉給下一個人，以此類推）的習俗。酒過三巡，我和台灣同胞談起童年，談著我們的家鄉，談談太湖、談談日月潭、談談高山茶……真是「酒不醉人人自醉」！（應國宏/吳興）

（本文節選自應國宏《湖州文人花道在台灣》，原載於《湖州民國史研究》，2021年第2期）