2020東京奧運，台灣有線電視系統的收視戶，僅能透過公視和51頻道東森新聞台欣賞有我國選手出賽的部分賽事，期間，還傳出某影視名流透過非法電視機上盒收看賽事的爭議。幸好，MOD的愛爾達支付出了高昂的轉播權利金，「越俎代庖」做了公視該做的事兒，讓運動迷還有機會欣賞全部的精采賽事。

奧運轉播不全面，沒有專業的賽事評論員，這一切，都肇因於傳播事業長期在政府的箝制下，管系統、管執照、管言論內容，管收費上限，什麼都管，獨獨品質管不了。如此管制，注定了無法和全球運動賽事職業化、專業化和商業化的趨勢接軌。

全球運動賽事日益職業化、專業化和商業化，運動作為一種職業，運動員須接受專業化的訓練，也需有競賽獎金、廣告代言等商業化的機制來激勵選手和團隊創造更好的成績。而全球龐大的運動賽事市場，需要足夠的消費族群來支撐，賽事即時轉播，便是激勵選手、培養運動消費市場不可或缺的誘因，其中，成功的關鍵密碼就在於解除管制，自由競爭。

真想發展體育，提升台灣運動競賽水準，NCC必須解除對傳播事業的一切管制！

在那之前，運動競賽的轉播，公共電視責無旁貸。平日，必須轉播有我國選手或代表隊出賽的國際賽事，夏季及冬季奧運，則須負擔高昂的電視轉播權利金，讓全國民眾能夠欣賞世界級的運動競賽，擴大視野，增進運動文化、刺激運動消費市場發展。

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