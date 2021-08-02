朱立倫參選黨主席，不讓人意外；以他四任縣市首長的歷練，前黨主席的身分，本就是國民黨的重要資產。再加上張亞中、卓伯源以及現任的江啟臣，讓人好奇接下來的競選過程，會是桌球還是體操？

桌球，就是候選人正面對決，你打我、我打你；體操，則是大家各做一件事，看誰做得最好。理論上，接下來的國民黨主席要比的，是誰最能制衡民進黨，其他不是重點。

因此，從現在開始到黨主席選舉投票，候選人要向黨員證明，「民進黨最怕的就是我」。江啟臣在黨主席任內，成功地利用公投，給予民進黨壓力，向上海復星採購疫苗、普發紓困的主張，也得到民眾黨的跟進，有論述上的勝利。

而朱立倫擔任新北市長的時候，砲打前瞻分贓，把蔡英文2010年競選新北市長的捷運政見找出來，說新北市現在提出的計畫，就是蔡總統你當年的承諾，打得民進黨回不了嘴。

可見朱立倫與江啟臣，都是高手。接下來的選舉，國民黨應該努力的是如何爭取最多的民心，呈現出輸的人強，贏的人更強。

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