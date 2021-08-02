本屆奧運，是中華台北史上成績最好的一次，截至8月1日傍晚，已有2金4銀4銅，對比里約奧運1金2銅的成績好上非常多。無疑的，這首先要歸功於選手與教練團隊自己的努力，再者也要感謝最近10年體委會與教育部體育署的努力，體育人才培養是長時間的事情，歷任主事者都有一定程度的功勞。

然而，有一群平時幾乎不關心體育，平時絕口不提選手，月領18萬的族群，卻在此時對體育無比熱情，他們就是我們台灣的立委。蹭熱度就算了，關鍵是還各種基本資料錯誤，讓人好氣又好笑。以下，筆者不分黨派整理出六位出大包的立委，不僅把他們犯的錯舉出來，更統計他們最近臉書的發文樣態，以顯示他們蹭選手蹭得有多誇張：

一、 陳柏惟（黨籍：基進黨，截至1號傍晚奧運期間奧運主題貼文數量：29則，佔總貼文比例：88%）

陳柏惟把奧運桌球混雙銅牌得主鄭怡靜打成蘇怡靜

從上圖可看出，陳柏惟把奧運桌球混雙銅牌得主鄭怡靜打成蘇怡靜，這種隨便Google一下就能查證好的資訊都能搞錯，讓人傻眼。同時，奧運開幕以來陳柏惟33則臉書貼文中高達29則為奧運主題，佔比88％，讓人懷疑除了奧運外他都不關心國政了嗎？

二、 吳思瑤（黨籍：民進黨，截至1號傍晚奧運期間奧運主題貼文數量：22則，佔總貼文比例：85%）

吳思瑤直接把奧運金牌得主郭婞淳的名字打成陳玫卉。

從上圖可知，吳思瑤直接把奧運金牌得主郭婞淳的名字打成陳玫卉。陳柏惟只錯1個字，吳可是連錯3個字。而奧運期間吳發26則貼文有22則與奧運有關，佔85%。

三、 王定宇（黨籍：民進黨，截至1號傍晚奧運期間奧運主題貼文數量：43則，佔總貼文比例：43%）

民進黨戰鬥力超強（錯誤率也超強）的台南立委王定宇，這次沒蠢到寫錯選手名字，但卻犯了未標明出處的毛病，搞得「愛爾達體育家族」上門善意提醒。但不得不說王委員還是相對關心國政的，奧運貼文比重僅43％，另外57%主要是謾罵國民黨與大陸，和與他的粉絲道早安，王定宇相對其他立委，總還是相對比較有幹一點「正事」。

四、 鄭正黔（黨籍：國民黨，截至1號傍晚奧運期間奧運主題貼文數量：13則，佔總貼文比例：68%）

不只民進黨與基進黨立委犯錯，國民黨同樣也有立委犯錯，藍委鄭正鈐在林昀儒不敵德國選手，獲第四名的狀況下恭賀林昀儒奪金，鬧大笑話。

五、 張廖萬堅（黨籍：民進黨，奧運期間奧運主題貼文數量：22則，佔總貼文比例：79%）

綠委張廖萬堅在林痛失銅牌第二天發圖賀喜拿銅牌。

事後張廖萬堅還硬要發文說自己是被盜帳號。

如果說鄭正鈐搞錯林昀儒成績已很離譜，那綠委張廖萬堅在林痛失銅牌第二天發圖賀喜拿銅牌，就簡直像是往林昀儒傷口上灑鹽了。事後張廖萬堅不冷處理讓事件過去，還硬要發文說自己是被盜帳號，還此地無銀三百兩的說自己是「運動迷」，引來網友嘲笑，其危機處理也是一絕。此外，高達79%的奧運貼文佔比，也讓人感覺他沒在幹正事。

六、 趙天麟（黨籍：民進黨，截至1號傍晚奧運期間奧運主題貼文數量：34則，佔總貼文比例：92%）

綠委趙天麟，創下奧運貼文佔比最大的紀錄，高達92%。

這位一心想選高市長的大綠委趙天麟，本屆奧運在六位出包立委中，創下奧運貼文佔比最大的紀錄，高達92%，開打9天以來僅只有三件與奧運無關的事情得到趙大綠委的關心。此外更是犯了把51公斤級的黃筱雯搞成57公斤級，把奪銀的李智凱寫成奪銅的大烏龍，令人捧腹。

以小可以見大，無論貼文是委員還是助理寫的，上稿前有無再三查證過，都掩蓋不了他們並不真正關心體育，僅只是蹭選手搶流量的事實。真愛體育的人豈會犯這些基本錯誤？同時，六位立委奧運貼文的異常高比重，也讓我們反思：為何他們要狂蹭體育？

筆者臉書有好友在某大黨工作，他就在臉書抱怨，說若自己的政黨不發臉書文，會被嗆你們不關心不重視奧運，發了臉書文卻又說你們黨在蹭選手，語氣非常無奈。沒錯，以臉書演算法的邏輯看，最近奧運相關的貼文觸及率就是會被調升，大家都怕自己臉書沒人看，再加上也怕給人不關心奧運的印象，因此政治人物有點變成像是「恐怖平衡」，你發了我也有必須得發的壓力。

這，就是臉書網紅政治的危害，表現上看起來政治世界似乎變得更活潑年輕化，其實反而越來越趨同，越來越華而不實。筆者真的很想問這些立委：「愛看就愛看，不愛看就不愛看，把真實的自己展現出來，有這麼可恥嗎？」

倘若真的不敢作自己，那至少把資訊寫對吧，寧願發文少一點，也別鬧上述六位立委的笑話為好，看到張廖萬堅發錯文，又要拗說「我明明是運動迷怎麼會發錯」，真的真的替他感到好尷尬！(作者為網路媒體工作者)

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