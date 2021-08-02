美國常務副國務卿雪蔓的天津之行，依然延續了3月阿拉斯加會談的唇槍舌劍，輿論多半對此次會談的成果不樂觀。但實質上，雙方不僅達成了不少重要共識，還在行動上協調一致。經過半年的摸索，拜登政府雖在口頭上對大陸日趨強硬，卻似乎在行動上接受了與北京共治全球事務的G2模式。

何以見得？雪蔓與大陸外長王毅、副外長謝鋒會後短短兩天之內，一系列牽動全球地緣政治的格局、觸及美中核心戰略利益的「大動作」連續出現，露出了真相本質。先是7月27日南北韓恢復了中斷超過1年的通訊，並公開證實雙方領導人已互致親筆信；再是28日阿富汗塔利班代表團訪問天津與王毅會談，會後美國國務卿布林肯予以正面評價；同日，台積電南京廠28奈米製程擴產獲得投審會拍板放行，據稱美方在考量美商需求後態度轉變，不再反對。

這些令人眼花繚亂的變化背後，都浮現出當前國際政治中的3個最棘手的問題：兩韓、阿富汗和台海，都有賴於美中兩國高層的共識和協作。朝鮮半島的僵局在過去幾年曾因美朝、兩韓領導人的歷史性會晤而出現曙光，事實上卻是川普的不按常理出牌所營造的幻覺，最近1年兩韓關係急轉直下，此次恢復溝通可謂重要轉折，標誌著拜登上任後與中方取得共識，力促兩韓關係重回正軌。

阿富汗內戰因拜登的撤軍計畫而日漸加劇，整個國家已瀕臨崩潰邊緣。對拜登政府而言，阿富汗局勢的穩定與否關係到美國在中東的利益和影響力；對北京來說，阿富汗內戰更直接危害到新疆安全，故從此次北京高規格接待塔利班以及相關表態可以看出，美國有求於中國向塔利班施加影響，中國亦希望透過塔利班化解邊疆的安全風險，而塔利班則藉助與中方的關係，對內塑造統治正當性。三方形成一個正向需求循環，而循環之所以得到貫通，「臨門一腳」很可能就是雪蔓與中方的會談。

最後看台海情勢。儘管北京多次強調「台灣問題屬於中國內政」，但由於西方對大陸崛起的提防不斷升溫，凸顯出國際因素日益介入、影響台海的現實。而在其中，科技因素在台海情勢中的權重，近年來正在逐漸受到各方重視，最典型的議題莫過於對台積電核心技術的關切，以及背後美中科技戰的主軸。

天津會談中，雪蔓重申了美國堅持一中政策、不支持台獨的基本立場，陸方在涉台表述中使用了「一中新三段論」的部分內容，即「兩岸雖尚未統一，但大陸和台灣同屬一個中國」，既沒有提到「中華人民共和國是代表中國的唯一合法政府」，也沒有提及「中國必然統一、也必須統一」等近年來新出現的強勢言論。這說明大陸向美方澄清兩岸立場還是回歸到「九二共識」，而美方顯然對此有所回應，會後立即同意台積電在大陸擴產便是明證，折射出美中不僅不願脫鉤，還希望台灣扮演「掛鉤」角色的考量。

美中就新冠溯源的口水戰愈演愈烈，這只不過是「你打你的，我打我的」，且服務於各自內宣的策略。近期美中就多個敏感議題達成積極成果，促成實質進展，說明雙方關係已經渡過「築底期」，重新尋求全球事務的相互支持，一種鬥爭與合作並軌的G2新模式正在浮出水面。（作者為智庫研究員）