東京奧運中華隊選手發力拚輸贏，精彩表現贏得超越以往的獎牌，不僅揪住全民的心緒，也讓全球觀眾分享了台灣選手的優異表現。兩岸運動員上場競技爭輸贏，下場不忘相互致意，展現兩岸一家人的情懷，但後方政壇與輿論場卻蹭熱度想再搞正名，自己先行開啟「內戰」，令人扼腕。

民進黨內意見不一

東奧開幕式中，因日本媒體稱呼中華隊為「台灣」，台灣網路上一片嗨爆。民進黨自總統蔡英文以降，自動將「中華民國」字眼隱形，以「台灣隊」取代「中華隊」。「飛越的羚羊」紀政更揚言要再次推動「2024巴黎奧運正名公投」，民進黨也稱全世界都稱呼我們「台灣」，目前是正名的好時機，順帶批評國民黨主席江啟臣稱「此時此刻不是搞正名運動的時候」是悖離主流民意。民進黨想以正名繼續愚弄人民，趁機進行大內宣，完全不顧是否守得住奧運選手拚搏的戰場，讓在前方拚戰的選手情何以堪。

然而，什麼是主流民意？紀政在2018年發起「2020東奧台灣正名公投」，結果有1104萬人投票，有476萬同意票，不同意票577萬，提案遭到否決，代表為數更多數的台灣人民，為了讓選手的辛苦訓練不會無用武之地，而把意識形態擺在次要。公投結果多數人贊成用「中華台北」的名稱，讓台灣能夠真正站上國際舞台。

今年中華隊的選手們果真不負眾望，不管在舉重、羽球、桌球、射箭、柔道、體操等多個項目表現成績優異，已經奪得10面獎牌，表現可圈可點，如果當時因為糾結在一個「台灣」名義而無法出賽，相信選手們一定氣結。

紀政拋出要為2024巴黎奧運提出正名公投，民進黨發言人順勢「接球」，並質疑國民黨「連台灣都講不出口或不想講，令人費解。」黨團還表示，「中華台北」是被迫接受的矮化安排，不能視為理所當然。不過，民進黨內還是有人頭腦較冷靜，立委羅致政就說，國際社會最近認同、支持台灣，最重要的原因還是因台灣選手表現傑出。賽事仍進行中，選手不需要這些議題討論，而是需要國人站在他們旁邊，給予支持鼓勵。

看來民進黨內的意見也不一致，從「在野黨一直無法理解台灣想要奧運正名的主流民意」，到「正名不是現在的主要議題」，黨內各吹各的調，蹭奧運熱度之外，也趁機操作意識形態，企圖轉移缺乏疫苗的指責，所以正名與不正名主張的雙向操作，形成民進黨「分進合擊」的輿論效應，想把支持與不支持正名的民意全部囊括在自己的票倉中。因此，雖然民意已經否決東奧正名，但是民眾還是要被民進黨愚弄，被他們繼續煽動支持「台灣牌」。

兩面手法愚弄人民

民進黨愚弄人民，玩兩面手法，正名只是其中之一。民進黨一方面宣傳以台灣為主體，台灣人的國家叫「台灣」，宣揚台灣價值，乍聽之下言之有理，誰不希望能用「台灣」出賽，能用「台灣」之名行走國際和建立邦交，但是國際政治是「現實政治」，要認清實力，該轉彎就轉彎，該妥協就妥協，如果硬要擺出「一將功成萬骨枯」的態勢，一旦失去國家，可不像失去運動場，以後還可以扳回。

運動場上的輸贏，不會留下仇恨；拚正名的輸贏，卻會為兩岸留下難解的情結。民進黨想以正名來博取眼球，若因此剝奪了選手們的戰場，也就剝奪掉台灣民眾觀看奧運的眼球，民進黨想把體育和政治掛勾，最不堪的不僅是選手，還有台灣的人民。

大陸於1954年在蘇聯支持下加入國際奧委會，開始極力排除中華民國會籍，後雖退出，但在蘇聯支持下不斷與台灣角力，1960年澳洲墨爾本奧運，蔣中正總統在奧委會壓力下勉強同意以「福爾摩沙─中國」（Formosa-China）為名參賽，民進黨人認為這是「台灣隊」參與奧運的開始。但民進黨忘了，當時台灣還是聯合國常任理事國，卻仍然保不住完整會籍，如今呢？

如今兩岸實力差距更大，大陸可以隻手擋住來自美國聯盟的力量，民進黨如果真的推動奧運正名，不僅不可能成功，反而可能遭到大陸剝奪選手參賽的權利。屆時，台灣選手若不願放棄參賽的機會，就只能掛著「中國隊」名號出戰，人民會原諒民進黨嗎？