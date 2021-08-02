西方媒體最近頻頻出現對美國新近通過產業補貼法案的批判，因為那些政策正是美國曾強力批評大陸，要求大陸取消的作法，如今美國卻反過來學習大陸。

從川普的貿易戰開始，美方就一直批評大陸的「不公平競爭」，除了竊取、強迫智慧財產權移轉外，最重要的就是大陸的產業政策，對特定產業祭出稅務優惠、直接補貼等，美方一直掛在嘴邊念的「十四五規畫」就是典範案例。

但拜登上台後，為了「抗中」，經濟與產業政策越來越向大陸看齊，選定十大尖端產業作為政策支持重點，尤其撥款超過500億美元支持半導體產業，受到全球媒體的關注與討論。用白話文講，就是拜登政府將補貼美國晶圓廠，全球半導體製造巨擘英特爾將受惠。

坦白說，美國這種作法恰恰就是其批判、並對大陸祭出多項制裁措施的理由：政府補貼產業造成的不公平競爭。美國發現本國半導體製造比率偏低，基於國家安全決定補貼半導體產業，這跟大陸因進口半導體數量龐大、本身自製率過低，所以要在「十四五規畫」中扶植提高自製率，有什麼不同？

事實上，美國政府是否那麼清高、從來就不補貼企業、產業，是一個可大大討論的問題；學者的研究就指出，美國科技業許多尖端技術幾乎都來自政府的研發與支援─最著名例子的是網際網路，其實是美軍研發成功，冷戰結束後轉移給民間。因此美國以他國政府補貼為由祭出制裁，是作賊的喊捉賊。現在拜登的產業政策與補貼作法只是更證明美國的偽善罷了。