大陸河南省日前因受大氣環流與煙花颱風的影響，加上伏牛、太行與老君山等一眾山脈阻攔水汽的遷移，導致境內平原大面積受到連日降雨，引發嚴重澇災。

颱風影響下，首當其衝的三個城市當屬鄭州、新鄉和鶴壁，鄭州因為地處中國運輸系統中心，又是河南省會，大眾運輸系統停駛後所造成的經濟損失，可說是河南境內最嚴重的地方；新鄉與鶴壁兩市因衛河潰堤，導致水患問題雪上加霜，新鄉境內甚至動用武力部隊入駐接管，藉以維持治安並減少傷亡。

台灣各界的善款援助也涌向河南，目前對河南捐贈的物資和各類款項總額已達1.5億元人民幣，包含鴻海旗下工業富聯的1億元賑災基金、旺旺集團市值2000萬元的賑災用品，以及來自演藝界彭于晏、張韶涵、吳奇隆與楊丞琳等知名藝人的捐款，不僅如此，還有來自各地台胞的小額捐贈，這都是兩岸情最堅定的註解，也是我們台灣人最友好、最善良的實際體現。

河南的開發在歷史上的記載非常早，早自夏商周三朝就能看到對於豫州（河南古稱）的描述，更是秦漢、唐宋等歷史朝代考古不可忽略的地方，前陣子甚至因大水肆流，將埋在地底的漢朝古墓給衝出來，也希望這個建在黃河之上的歷史大省，能夠保住這批重要古物，早日擺脫水患之苦。（作者為大陸台生）

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