民國47年間開幕的大新百貨。（文建會提供）

二○一六年新春伊始，正月初三，驚聞高雄市已停業多年的大新百貨公司大樓原址，遭祝融肆虐。「大新百貨」這個承載了我們許多童年歡樂的往事，但也早已淡出吾輩記憶的「過氣巨星」，這會兒，又重新回到了我的視野之中……

回想在台灣地區經濟開始騰飛的一九六○年代，南台灣的重鎮高雄市，以其高雄港埠港闊水深的絕佳地理條件，適時提供遠洋運輸能量到宇內四海的優勢，佐以高雄加工出口區大發利市的外銷勁頭，強力帶動了高雄的榮景，而高雄地區第一家百貨公司大新百貨也應運而生，風生水起，這個作為昔時高雄市地標之一的六層樓建築，坐落於港埠邊上的鹽埕區。鹽埕區當時也是高雄市最早發展的政商中心，高雄市原先的市政府大樓就位於此處，鹽埕區和高雄港區以及大新百貨相生相成，因勢利導地將大新百貨拱上了「南霸天」的總舵主地位，也讓大新百貨叱吒一時，獨領風騷多年，號稱南台灣必遊景點之一，直到後起之秀的加入競逐為止。

四十多年前，除了駐台的美商、歐商公司以外，台灣社會尚未進步到周休二日的階段，擔任教職的雙親和就讀學中的弟弟與我在每周六上午，還尚要到學校忙上個半天，待周六中午放學過後，方才一家團聚，始能好整以暇地享受周末時光。倘使周六父母親有計劃進行個高雄大新百貨半日遊，我們通常都會在下午時分，由所居住的屏東出發，先抵達相隔約二十公里外的高雄火車站，再轉搭高雄市公共汽車1路前往哨船頭的班車，直驅大新百貨。當時的大新百貨，有著在南台灣為數不多的乘客升降電梯，和自動手扶梯等新穎設備，雖然整個百貨公司也不過只有六個樓層罷了，加以我們童年時大概只有興趣待在特定的兩個樓層瞎混而已，但這也夠我們打發午後的三，四個鐘頭了，不過在當年每月之中，至少能夠親炙「南霸天」一次，相較於其他同齡的玩伴而言，已稱得上是相對奢侈的待遇了。

2016年，高雄鹽埕區大新百貨遭祝融。（柯宗緯攝）

我們一行進入大新百貨後，照例都先直奔頂樓（六樓）的兒童遊樂園嬉戲一番。記憶中我很喜歡乘坐前後晃動，並發出隆隆開炮音效的坦克車，來感受一下參與坦克大決戰的虛擬世界。另外在一個類比空戰的遊戲機上，縱然我所操控的「戰鬥機」只有一個單獨的操縱桿，桿上並裝配了最基本的機關炮按鈕，但是當瞄準鏡後蹦出火花紅光的效果時，多少也滿足了我擊落敵機瞬間的暢快。而當身高剛搆得著，看得見彈珠台（Pinball Machine ）的遊戲台時，我們也不會遺忘光顧一下這般傳統機械式的器械，只見將右手方的拉桿往後方拉到底，猛然一放，拉桿憑藉彈簧的恢復力順勢把金屬球送進了遊戲台的主場中，只見金屬球左沖右撞，而累積計分節節增加，而當金屬球突破最後一道防線，也就是底線的左右兩支像棒球棒似的擋棍時，有多少的悵憾隨著球一塊兒滾進了槽中，而終結了賽事。另外多年後，當新的賽車遊戲機引入後，這種只有二維空間，由上方俯視賽車及賽車跑道的原始設計，也讓我盡情在那只小小的方向盤上，發洩想飆車的原始本能。

而在六樓兒童遊樂園盡興之後，我們全家會就近在大新百貨的美食街飽餐一頓，以把握時間到位在四樓（或五樓）的玩具銷售部走訪，一般我們會駐足於縮小模型販售的專櫃，看看玻璃櫥櫃中的立體展示，當中有著不同縮小比例的模型坦克車，轟炸機，戰鬥機，驅逐艦，魚雷艇等成品，來滿足我們幼小心靈的想像空間，而我所擁有的第一架靜態模型戰鬥機，它的款式即是當年空軍使用的美製F-86軍刀式噴射戰鬥機，正就是在大新百貨所購入，而於次日在家中拼裝而成，這個緣起從而加速了我對軍用飛機的興趣和愛好。待我們一家走出大新百貨，循原路返回屏東家中時，大約也過晚上九點鐘了。

隨著高雄市區發展的重心，逐漸由鹽埕區向東方和北方更寬廣的腹地輻射出去，加上遠東百貨，和與大新百貨系出同門（同屬一個集團）的大統百貨，大立百貨等青壯新血加入，大約在一九七○年中期以後，高雄百貨業被帶入了在「紅海戰略」中廝殺的戰國時期，我們也順應大流「移情別戀」，琵琶別抱改投大統百貨去也。大新百貨也由盛極一時的意氣風發，逐步進入了美人遲暮的謝幕之年了，這也彷彿反映出高雄市鹽埕區的興衰史。二○一○年，大新百貨終究吹響了熄燈號，黯然歇息停業，步入了塵封的歷史，而大新百貨原址大樓遭祝融之災後，我並不能樂觀地預期她是否有浴火重生的願景，但是卻由衷感謝她在我的童年之時，作為一個裝載父母疼愛的載具，將雙親無私的大愛，沉甸甸地填實我心，這才是最讓我懷念的窩心之處。