許多人都說，來台灣交換就應該喝遍全台奶茶，那我的確把這做為目標進行了廣泛的實踐。

在台灣交換的一學期，奶茶成為了這段日子的重要組成部分。

有多誇張？

在台灣一學期，基本每天一杯奶茶，有時甚至一天三杯！

早晨一杯台灣同學給我帶的鮮奶茶加早餐蛋餅；中午天氣熱——必須喝一杯冰奶茶；晚飯完散步一會，再配一杯。

因此榮獲「奶茶薇」的綽號！

連以愛「珍奶」為座右銘的台灣同學都調侃到：「你真應該為了奶茶來台灣定居！」

不僅在次數上驚人，我堅持不懈地以收集各種類各品牌奶茶為目標。有時為了打卡，甚至不惜繞路或專程前往。

記得某次去西子灣看海，為了喝到早就在IG上看中的圈叉奶茶，我在高雄的烈日下走了整整半小時。

圈叉奶茶。（作者提供）

在西門町為了喝到網紅奶茶，和朋友排隊一小時。

最驚喜的經歷應該是某次在一家不記得名字的牛肉麵店（沒錯，牛肉麵店也賣奶茶）抱著隨意嘗試的心態點了菜單上的「古早味奶茶」，它是那種袋裝的包裝，份量很大，喝一口簡直驚艷！非常古早而純正的香味。

古早味奶茶。（作者提供）

遺憾的是後來再也沒有去過那家小巷裡牛肉麵店，但它的味道我仍念念不忘。

由於交換的學校在台南市中心，附近的奶茶店可以稱得上極為密集。

其中我喝的最多的是五十嵐、春芳號、等咧粉圓與迷客夏。

在這裡特別推薦一下台南特色的幾家飲料店：

一 | 在國華街的布萊恩紅茶

布萊恩紅茶。（作者提供）

其阿薩姆奶茶茶味之濃郁香醇喝過便念念不忘，個人覺得勝過可不可熟成紅茶！

二 |夜市裡的東洲黑糖鮮奶

東洲黑糖鮮奶。（作者提供）

地道且便宜！

三 | 台南特色冬瓜茶

尤其武廟附近，但切記微微糖，因為台南人真的太嗜甜了！

冬瓜茶。（作者提供）

四 | 赤坎樓附近的雙生粉圓綠豆沙牛奶

即使是我經常光顧的店，也會盡量每次都點不同款，努力嘗試不同口味。

雙生粉圓綠豆沙牛奶。（作者提供）

在台灣喝奶茶的日子，其實也常有朋友陪伴。

要感謝我的台灣同學們，簡直是我奶茶生涯上的指路燈。

他們在知道我對奶茶的狂熱後，便常與我分享各種品牌的新品，安利我他們覺得好喝的奶茶。有幾位台灣同學還經常騎著機車載著我穿梭在台南的大街小巷，帶著我品嚐各種奶茶。

台灣朋友至今常與作者交流奶茶。（作者提供）

有位「奶茶同好」的台灣朋友至今常與我交流奶茶，甚至在我交換結束返回大陸後給我郵寄了三次奶茶包，（不得不說，台灣的速溶奶茶包也很好喝！）而我也給她寄了「大陸奶茶之光」茶顏悅色的茶包。

有人問我：「你怎麼能這麼喜歡喝奶茶？」

我認為一方面它能帶來情緒上的改變，另一方面，我認為自己常在品奶茶而非只是喝奶茶，每杯奶茶對我而言都有不同的意義。

對於奶茶，我有一些自己的原則（？），例如即使在冬天也非冰奶茶不喝。

茶味是奶茶的靈魂，而台灣的奶茶的茶味尤其醇厚，並且多為鮮奶茶（鮮奶加鮮泡的茶），極為符合我的口味。

台灣不僅奶茶店遍地開花、種類繁多、價格實惠，且真材實料、口味極佳，這也是我在台灣如此熱衷於「收集」奶茶的原因。

再次為奶茶心動了嗎？

（奶茶薇/大陸交換生）

（本文來源：柚子鋪台灣交換生服務公眾號）