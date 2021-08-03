空軍保修指揮部花蓮分庫長李少校，穿著整齊軍服跪在總統府前，欲向蔡總統陳情，引發廣大熱議。

國軍為保持軍官精壯，每個階級都有最大服役年限，李少校服役逾22年，年底即將因年限退役，因報請延役未獲准而陳情。

國防部針對高專長、少職缺（如陸航飛行員、戰、航管人員等）因培訓不易、晉任較困難者，定有延長服役的規定，以利銜接與傳承。但補給分庫長不算特殊專長職缺，空軍後勤人數眾多，並非無人可以取代，為確保晉升管暢通，不予延役並無可議之處。

李少校多次因調職或延役等問題，揚言總統府陳情，弄得長官頭痛異常。軍官讓想延長役期，只有加強學能，獲得晉任候選資格才可繼續服役，李少校同期同學升任上校者大有人在，何以李員停滯不前，卻在最大服役年限之前，跑到總統府前演出鬧劇。

依李少校軍中閱歷，不可能不知道挽回機會不大，跑去府前抗議，只是要空軍長官臉上掛不住，這種精神勝利法，雖然得到了輿論的討論，但是也踐踏了軍人應有的尊嚴，就算獲得延役，麾下官兵也知道你是跪來的，何以侈言軍人武德？蔡總統更不會那麼傻，讓一個少校綁架整個空軍。

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