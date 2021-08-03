前衛生署長楊志良、前台北市長郝龍斌於2日召開記者會，表示將共同向台北高等行政法院遞狀，聲請法院「停止衛福部對高端疫苗的緊急使用授權」（EUA），以保障國民健康。他們所持的理由是：疫苗開發臨床試驗程序，須歷經3期的臨床試驗，美國及歐盟在給予疫苗緊急授權前，都會要求藥廠至少提出第3期的期中報告，測試對象超過1萬人，才敢給予緊急授權。然而高端疫苗到現在都還沒做完第2期試驗，衛福部就給予緊急授權，「根本是拿國民健康開玩笑！」

無獨有偶地是台北市長柯文哲也於2日在台北市疫情說明會中批評：資料上說5月20日中央就跟高端簽了500萬採購合約，還沒解盲就有採購合約；7月10日部分解盲，7月18日還沒有完全解盲就有EUA，甚至就將高端納入公費疫苗施打計畫。柯文哲說「他已經氣到不想講話」，從頭到尾都沒辦法理解。

楊前署長擁有台大公共衛生研究所碩士及美國密西根大學公共衛生學院博士學位，長年投入公共衛生與教學工作；郝龍斌則是美國麻州大學食品科技博士，曾在台大食品科技研究所任教；柯文哲則是台大臨床醫學研究所博士，擔任市長前長期在台大醫院擔任醫師及任教於台大醫學院。

以上述三人顯赫的學經歷以及工作專長，相信他們的呼籲絕對有其專業的依據。雖然他們的說法顯然是與民進黨政府的國產疫苗政策背道而馳，但彼等本著良心道德和專業知識，勇敢地跳出來當唱衰國產高端疫苗的烏鴉，在政治上是絕對不正確的。惟他們為了國人施打疫苗的安全性及有效性，絕對值得吾人重視及肯定。

僅以目前在國內首先施打的AZ疫苗為例，根據資料顯示，它是由英國牛津大學與阿斯特捷利康製藥（Astra Zeneca）合作研發，「英國藥品及保健品管理局」於2020年12月30日批准該疫苗緊急使用授權許可；接著「歐洲藥品管理局」於今年1月30日批准該疫苗在歐盟國家使用；其後2月15日又獲「世界衛生組織」列入緊急使用清單，並成為世衛組織「全球疫苗分配計劃」（COVAX）首種發放的疫苗。

AZ疫苗曾經過2.4萬人的第3期臨床測試，其有效率平均達到70.4%，最高可達90%，AZ列入緊急使用清單的過程非常的嚴謹。但我們的高端疫苗2期臨床試驗結果解盲前夕，即傳出中研院院士陳培哲因擔心疫苗審查委員會難以秉持獨立性及專業性而請辭審查委員。

高端疫苗解盲成功之後，想透過免疫橋接，通過EUA緊急使用授權；但審查前夕卻傳出大批專家委員陣前換將；原本的16名學者專家，突然替換8人，而這些人全都是有深厚專業背景的委員。據了解，後來食藥署補了4人進去，但卻都是衛福部的人。

此外，有熟悉生技醫療產業的基金經理人曾經表示，2期臨床解盲只會公布疫苗安全性和中和抗體濃度，不會有外界關切的疫苗保護力比率，解盲後外界對於國產疫苗是否有效的爭論恐怕不會終止，結果將是愈解愈盲。如今看來所言不假。

楊志良與郝龍斌所委任的律師葉慶元表示，向行政法院聲請停止執行是一項高難度的挑戰，高端疫苗緊急授權的過程疑點重重，不但審查程序有瑕疵，核發緊急授權的要件也與法律未盡符合，實在有停止執行的必要。據統計，目前高端疫苗已經列入施打疫苗的選項，截至8月1日為止，願意接種高端的民眾已有90萬6311人。

至此，箭已上弦，蓄勢待發。我們只能祈禱在上述種種不合理的情況下，硬要將高端疫苗推上戰場，可千萬不要發生任何差錯。我們也很佩服蔡總統要接種高端疫苗，但有許多人懷疑屆時她是否真的會那麼去做，並紛紛提出要求蔡總統能夠在「公開透明」的情況下接種。吾人雖不敢期待高端的療效，但希望絕對要有百分之百的安全性才好。

（作者為大學英文講師）

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