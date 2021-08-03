針對中央流行疫情指揮中心在新冠肺炎（COVID-19）疫情期間管制徵用口罩等防疫物資作為，審計部近期公布「109年度中央政府總決算審核報告」，內容提及防疫物資的整備並揭露口罩戰備庫存費用1年合計高達新台幣1億1765萬餘元，目前係以「嚴重特殊傳染性肺炎特別預算」作為支應，然而，特別預算在屆期之後恐缺乏相關經費可以支應云云。

據悉，審計部的決算報告指出，國內一般醫療口罩每日可生產4000餘萬片。扣除實名制、醫療及公務用口罩可視疫情狀況使庫存逐步消化外，中央戰備庫存一般醫用口罩的「倉儲費用龐鉅」，現行雖以嚴重特殊傳染性肺炎的特別預算因應，但特別預算屆期之後恐缺乏相關經費支應。審計部業已函請行政院督促和及早妥謀善策，以有效維運戰備庫存。

此外，對於疫苗採購事宜審計部也強調，指揮中心採取「國際投資」（參與COVAX）、「逕洽廠商購買」及「國內自製」等策略方案同時進行，以期取得安全有效COVID-19疫苗。此外，也曾與國外廠商洽談代工事宜，唯國內疫苗廠商產能經評估為1億劑，尚難達到國外廠商要求之3億劑以上而未能成案，顯示我國疫苗廠商產能競爭力尚有提升空間。

坦白說，審計部此番相對客觀、專業的報告，業已「點出」現行蔡政府執政團隊的「可能疏漏與嚴重缺失」，一方面，相對技術門檻較低的「口罩國家隊」製造，乃至相關倉儲存放費用累計的「聚沙成塔」，顯見其邊際效用遞減的不爭事實；何況，從全球化生產的「比較利益」來說，台灣的口罩是否應該「轉單生產」？其實，蔡政府實無須一直畫地自限。

而另一方面，面對持續不斷變種的新冠病毒「最終武器」，亦即國際認證的疫苗獲得與接種覆蓋率問題，審計部此番「下級對上級」的文官系統烏鴉報告，從國際認證疫苗取得方式、AZ疫苗代工的最終破局，再到「國產疫苗」欠缺三期臨床試驗的程序不正義等，殊不知，一向言必稱「有政府會做事」及號稱「超前部署」的衝衝衝有無聽到了呢？

（作者為前中國國民黨發言人）

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