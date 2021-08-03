絕大多數生活在台灣的台灣人，都與台灣的命運休戚與共；因此，「絕大多數的台灣人都是愛台灣的」這個判斷，估計不會遭到太多頭腦清晰者的反對。換言之，即便是筆者對民進黨的施政很有意見；也願意相信絕大多數支持綠營的台灣人，甚至是民進黨的核心人物，也是愛台灣的；惟其前提是不能抵觸自己的利益。

既然藍綠群眾中頭腦清晰者，均能承認彼此間的政治傾向雖然不同，但愛台灣的心卻是一致的；那為什麼藍綠群眾對不同的執政黨，卻抱持著幾近完全相反的信賴度與接受度？我們撇去那些因為某一政黨執政而能直接獲益者不論，藍綠群眾對不同的執政黨的施政認同度之所以極為不同，那是因為藍綠群眾應用了截然不同的「典範」去解讀不同的執政黨的施政。

「典範」（Paradigm，亦翻譯為「範式」）是一則學術用語，一開始被用來描述科學上不同的概念，現在則用來描述科學上或者認識論中的一種思維方式；我們若是用一個通俗的詞語代替，就是「世界觀」（world view）。典範本身並不解釋任何事情，典範是人們用來組織觀察和推理的基礎模型或參考框架。在自然科學領域，當典範的缺陷隨著時間的推移而越來越明顯時，新的典範就會出現，並且取代舊的典範。例如，「日心說」取代「地心說」。

透過典範分析問題有兩個優點：一、能夠更好地理解那些採取不同典範者所做出的，看起來十分奇異的觀點和行為；二、能夠跨出自己熟悉的典範看問題，並從中獲得意外的收穫。在自然科學中領域，從一種典範取代另一種典範，代表著從錯誤觀念到正確觀念的轉變。

在社會科學領域內，典範並無對錯之分，只有是否受歡迎的變化；某種典範一旦形成，就很少會被徹底拋棄。典範作為一種觀察方式，只有用處大小之分。典範之所以很難判斷其對錯，因其內含非常多的變量，很難對其進行價值判斷；所以「終極價值」，或是「普世價值」，往往只能是人云亦云。這就像是南方人愛吃米飯，北方人喜吃麵食；伊斯蘭教徒吃牛肉，印度人卻視牛為神聖，高階種姓者，不但不吃牛肉，甚且茹素。換言之，某一個或一組事實，會因為應用的典範（工具）不同，而有不同的呈現。人們不可能透過單一典範，而能看到一個四面八方無誤的「真實」。

政治乃眾人之事，其所涉之領域主要偏向社會科學，也涉及人文學科，其與自然科學的關係很小。由於社會科學領域內的典範乃多元存在，因此透過不同的典範看政治事務，其結果也必然是多元紛呈，難以定於一尊。在不同的時空裡，同一種典範，完全可能獲致完全相反的評價；因此，人們評價事務，必須回到當時的時空環境；以今日之是評價昨日之非，並非不可，但必須非常謹慎。那些個缺乏時空現實感的人評價事務，很容易獲得一種淺薄，甚或是荒謬的結論。

在典範的視角下，我們可以清楚地看見藍綠群眾爭執的根本源頭，乃在於雙方應用的典範不同，致使藍綠群眾對某一件事情，獲致了不同的認識結果。也因為如此，藍綠群眾間的溝通，經常陷入雞同鴨講。實際上，由時雙方應用的典範差距太大，藍綠群眾間要進行有效溝通，極為困難；因為溝通的過程，要相互理解，甚至某程度的認同度方所持觀點，這就會進入一種「典範妥協」過程。妥協較多的一方，會感覺失去更多利益，有時候失去的不只是情感利益，甚至就是物質利益。兩岸關係亦復如是，在缺乏共同典範的前提下，小確幸與民主自由，很難對大國崛起面臨的挑戰與心境產生共情。典範差異造成的國際關係問題，亦十分普遍，全世界各文明（文化）之間之所以衝突不斷，多源於此。

一個政黨若想要取得執政資格，或是維持住執政地位，必須根據其所處社會的主體文化，來決定處理事務所當應用的典範；若非如此，該政黨必將因對所處社會的把握失準，而長期陷執政或競爭困境。我們就以台灣解嚴後幾十年的政治活動為例，台灣社會迄今仍遠不是公民社會，而是道道地地的華人（以中國南方為主流）社會。中國南方社會，因為歷史與地形等原因，農村多為同姓集居，村民共同生活，團結禦敵。閩南鄉下到處建有土樓，為的是抵禦近鄰劫掠，而絕不是防範遠道從北方來的土匪（其時交通不便，除非遇上改朝換代，盜賊多在方圓數百里之內出沒）。在南方的農村里，凡非本姓者，均為外來戶。外來戶絕不可能在本村立足，更不要妄想有什麼發言權或影響力。外來戶的女性尚可選擇嫁入本姓農戶，融入農村；但是外來戶的男性除非入贅，只要有選擇機會，必然會（理性決定：他也只能這麼選擇）離開該農村。

台灣在進入所謂的民主時代後，西方發明的民主政治制度，長期淪為各種利益的分配工具；西方民主制度所蘊含的核心價值，雖然也一定程度的暈染了台灣人的思維方式，但是尚未成為台灣人的共同典範。民進黨在幾十年的發展過程中，對台灣人描述的是西方民主政治制度的願景，實際奉行的卻是中國南方農村的基本運作模式。民進黨的各個派系，就像是一個又一個閩南農村，農村先是內部競爭，選出頭人；之後再與其他農村競爭，選出更大的頭人。總體來說，各農村之間再怎麼相互攻訐，當推選出共同的頭人時，所有的農村還是願意一致對外，最終果子仍然落在民進黨這個大的部落內。

早在清朝初年，台灣就不斷反覆演繹中國南方農村間的競爭模式。漳泉械鬥，有很長的歷史，大清皇帝也無可奈何。雍正曾言：「閩省文風頗優，武途更盛。而漳、泉二府，人才又在他郡之上，歷來為國家宣猷效力者，實不乏人。獨有風俗強悍一節，為天下所共知，亦天下所共鄙。」閩南族群遷居台灣後，仍然鬥毆不止；其後客家人抵台，則又展開了閩粵（客）械鬥；偶爾也有漳泉客械鬥串場。這些就發生在台灣土地上的歷史事件，均清楚說明了分類械鬥乃是華人競爭生存資源的基本模式。

國民黨在後蔣經國時期，缺乏強人領導；李登輝強則強矣，但這位「民主先生」也正是裂解「外來政權」的木馬屠城者。缺乏大陸鬥爭經驗的國民黨高層群體，長期不能認清華人（台灣）社會的本質，仍為道道地地的華人南方社會；天真的以為源於西方的民主政治制度，能夠在缺乏類似西方社會文明的典範情況下，也能在台灣成功實施。國民黨高層群體或許正是基於一種對西方的民主政治制度的認同，所以在執政時，便急忙想要交出黨產，退出校園，甚至主動裂解自己僅存的「村組織」（例如：取消退休將領的年終福利）。殊不知，國民黨以前之所以能夠勝選，那是因為兩蔣時代，全台灣被強行揉合為一個村組織。強人只允許大家從中華民國、復興基地、光復大陸所建構的典範來看待一切政治事務。誰要是逆反這個典範思考或行動，不但是政治不正確，還會被多數台灣人認為是本體論層級的認識不正確。

兩蔣之後，國民黨內能夠進行短中長程觀察時局，深刻理解華人（台灣）社會的高手日益稀少。即便有一些，也沒有施展的機會。這或許可以說是國民黨的氣數，也可以說是台灣的氣數。放眼看去，當前國民黨僅存的「村組織」就是黃復興；但是眷村二代中最年輕的也已經步入中年；除非徹底改造，黃復興有一天也會像眷村一樣成為古蹟；至於國民黨的各地方派系，不過是閩南社會中普遍存在的宗親與地方利益下的各種組合，其與前段所說的中國南方農村運作模式無異；而且早已被民進黨的地方派系所瓦解。

總體來說，國民黨的前途難以樂觀看待；如無意外，例如：強大的外在力量介入，或民進黨失心瘋發作，反覆觸怒「本村」村民。2024年，民進黨仍將獲得勝選；而國民黨將再一次分裂，乃至於逐步消亡。國民黨想要改變命運，必須具備幾個條件：一、在華人傳統文化下，要有一位至少是相對強勢的領導出現，能夠搓和或是強力擺平不同意見者，儘速發展並穩固國民黨的各個「村組織」；二、必須準確把握台灣社會的特性，嫻熟的運用台灣人能夠接受的典範，質量並重的做好黨建工作；三、推動兩岸關係的改善與西方民主制度的實踐，其能動性必須以極為靈巧的方式展現；這一點需要非常精緻的推敲與各種複雜情況的模擬；而且肯定得用上遠交近攻與合縱連橫。

遺憾的是，當前的國民黨似乎並不具備上述三個條件中的任何一個。台灣的未來，究竟是將毀於正在發動台灣文革的一個小型太平天國政黨的手中；還是能夠蛻變成功，扮演中華民族偉大文明復興過程中的槓桿角色，無人能知。《聖經》箴言書裡寫道：「人心籌算自己的道路，惟耶和華指引他的腳步。」天意不可測，筆者願為台灣能出大衛王而不住地禱告。（作者為法學教授）

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