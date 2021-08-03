媒體日前報導，我駐舊金山辦事處處長賴銘琪6月19日受邀出席僑胞活動致詞時，兩度自稱「我謹代表中國政府」。事後賴銘琪發表聲明坦言「口誤」，並向僑胞說明將注意改進，不會再犯。

事實上，現行《中華民國憲法》規定我國國名為中華民國。賴銘琪是中華民國的外交人員，把中華民國簡稱為中國，自稱代表中國政府其實並沒有說錯。

然而在民進黨及獨派人士的字典裡，中國是指「中華人民共和國」，台灣是指「中華民國」，兩者互不相干。也就是說台灣海峽兩邊「一邊一國」、「一中一台」。依照民進黨及獨派人士的此一邏輯，賴銘琪自稱代表中國政府自然不妥，要說代表「台灣政府」才對。

可是台灣是地名，不是國名。「台灣共和國」並不存在。台灣目前是中華民國政府所在地。台灣與中華民國的關係，正如同本州與日本國的關係。另一方面，中華民國與中華人民共和國，英文都有China一字，外國人為了分辨，簡稱對岸為中國，稱我們為台灣。這是外國人便宜行事的習慣用法，我們不必計較。但是我們自己心裡要有清楚的認知。

因此，「台灣政府」不是正式用法，因為「台灣」並不是國家名稱，不能用在正式場合。賴銘琪應邀出席僑胞正式活動，應該自稱代表「中華民國政府」。但是賴銘琪為了簡稱，說代表「中國政府」，這就犯了民進黨及獨派人士的大忌。賴銘琪發表聲明致歉，恐怕是怕民進黨政府怪罪下來。

這其實是獨派思想霸凌中華民國正統思想。中華民國憲法增修條文第11條規定：「自由地區與大陸地區間人民權利義務關係及其他事務之處理，得以法律為特別之規定」。因此，《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》第二條明定：「臺灣地區：指臺灣、澎湖、金門、馬祖及政府統治權所及之其他地區。大陸地區：指臺灣地區以外之中華民國領土」。

由此觀之，台灣不等於中華民國。中華民國也不僅僅限於台灣。雖然目前中華民國政府的治權不及於中國大陸，但中華民國仍然擁有中國大陸的主權。即使中共也自稱代表中國，但是基於「一中各表」，中華民國不應主動放棄代表中國的權利。

民進黨及獨派人士長期居住台灣島內，為了政治目的刻意宣揚本土意識，不斷灌輸年輕世代「我是台灣人、不是中國人」的觀念。想盡辦法切斷台灣與「中國」的連結。在「去中國化」的浪潮下，賴銘琪說自己代表「中國政府」，自然令民進黨及獨派人士難以忍受。

賴銘琪代表中國政府的表述其實於法有據，但是與當前民進黨執政下的政治氛圍不合，被迫向政治現實低頭。賴銘琪如果學民進黨玩文字遊戲，當時也可以說代表「中華民國台灣政府」，雖然有些不倫不類，但或許就不必發表聲明致歉了。

（作者為退休大使）

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