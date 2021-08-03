日前，大陸治理校外教培行業的「雙減」意見終於靴子落地。這是繼加碼房地產調控、推進反壟斷等系列舉措後，又一著力回應多數民眾訴求、破解社會公平難題之策。

首先，大陸政府近年持續關注社會公平問題，致力於為民眾「減負」。大陸此番整治教培行業，並非突然之風，而是針對當下廣大民眾的教育焦慮，予以深思熟慮、下定決心的治理回應。大陸的教育體系以公立義務教育為主體。近年來，由於學校倡導學生「減負」，而教育考核方式與目標並無根本改變，助推了市場化經營的教育企業的興盛。據統計，目前大陸面向中小學生的校外培訓機構數量，已基本與學校數量持平，且良莠不齊。同時，資本大量湧入教育行業，展開燒錢大戰，廣告鋪天蓋地，對全社會進行狂轟濫炸式營銷，進行販賣焦慮式的過度宣傳，破壞了教育的正常生態。當課外補習成為家庭「標配」，大量家庭資源被佔用，令家長們苦不堪言。對此，大陸的整治思路既包括抑制課外補習的無序擴張，更涵蓋壯大公立教育、從而減少家庭資源大量投向私營企業。

從中國歷史文化傳統而言，建設「天下為公」的大同社會，「不患寡而患不均」。某種程度上，大陸的社會主義制度，正是承繼了這一將「公」作為社會發展目標的傳統。大陸的改革開放走過40餘年，為民眾帶來發展紅利的同時，亦產生了貧富差距擴大、資本無序擴張等有損公平的問題。「十四五」時期，解決發展不平衡、縮小社會分配差距、向「共同富裕」邁進，是執政的重中之重。因此，觀察大陸治理趨勢，不可忽視對公平的側重。

其次，破解社會公平難題需要有為政府。事實上，這一難題對所有國家的執政力量皆是挑戰。作為世界頭號強國的美國，是七國集團（G7）中收入不平等程度最高的國家。數據顯示，至2016年，美國最富有的1%的人群，財富份額增至40％左右。美國的兩黨對此幾乎束手無策，而保守的共和黨甚至更傾向為富人減稅，導致社會不公平的加劇，並為經濟增長埋下隱患。

因此，推動社會公平，離不開有為政府的擔當。有為政府既須有高屋建瓴的戰略規劃，敢於從長時段的風險防控角度切入，化解社會複雜的、深層次結構難題；亦需有執行力，且以多數民眾滿意度作為效果依據。大陸近年的相關治理，共性皆是中央統籌、出手佈局，致力化解民眾最關切的難題，體現出高度與力度。比如今次整治教培行業，早已超出教育部的範疇，而是中央統籌多部門共同破局，因為教育問題高度關聯金融、房地產、人口、消費、民生等多領域問題。防止資本無序擴張造成的教育「內卷」、發展更均衡優質的公立教育，是中央的決策目標，背後更是對大陸發展的長遠考量。

再次，促進社會公平有利於效率提升。應當注意，大陸的治理並非追求絕對公平，而是為更多人提供機會公平；並非反對資本，而是防範其無序畸形發展。已有不少經濟學研究表明，推進社會公平與資本的良性發展，讓更多人分享發展成果，能增強社會的流動性，從而反哺社會效率的提升，為社會帶來更多創新性可能。

試想，大陸若不下力氣調控房價，從高企的房價中獲益的只是社會極少數人，而大多數民眾的消費力會被透支；資本流向房地產業，亦會造成產業空心化等問題，從而損害社會整體進步。如果政府放任資本湧入校外培訓行業，只會重複沒有創造性的「造富神話」，通過砸錢、沖流量獲取融資，造就少數獲利者，而廣大家長們卻透支了家庭資源，孩子們則普遍加重了本無必要的學業負擔，對教育生態的損害勢必傷及社會長遠的效率與創新。就此而言，大陸治理這些行業出現的負外部性苗頭，與反腐邏輯相似，即不讓少數不合理的利益積聚侵蝕多數人的合理需求，推動社會更加公平正義。只有多數人住有所居、學有所教、勞有所得、幼有所養、老有所養、病有所醫，社會才能走上良性發展軌道。（作者為大陸資深媒體人）

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