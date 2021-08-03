「認知作戰」是台灣這次新冠病毒防疫的亂源，從一開始的堅稱「武漢肺炎」，不讓「小明」回國，堅持不普篩，堅持不蓋方艙醫院，到堅持不買BNT疫苗等荒腔走板的政策決定，都是拜「認知作戰」清理戰場後的結果。

依據美國民主基金會的定義，認知作戰就是利用爭議訊息，破壞社會既有網路及深化對立。這是一種現代心戰的概念，以前的心戰是利用空飄、喊話、廣播瓦解敵方陣營的士氣，為國共戰爭政治作戰的一環，後來漸為美軍所認同。認知作戰是利用釋放假信息，創造信息爭議，人為放大信息量以深化對立，目的是搞黃這個進入我方陣營的信息，堅定自我戰爭意識。等於是一個反向心戰的概念，相當於信息保防。

這一次的新冠防疫戰，因為中國大陸是最早的疫情發現地，世界瀰漫著反中的浪潮。在民進黨政府眼裡簡直是個聯合全世界友好陣營，共謀台獨的絕佳時機。依據支援「香港反送中」運動的美國經驗及指導總統大選的成功經驗，「認知作戰」再度成為台灣新冠防疫戰的主流戰略。

但防疫是個科學戰，一切應依循實證處置。在民進黨政府眼裡這根本是個台獨戰，疫情的好與壞並不重要，是否能因此而謀到「獨本」才是關鍵。即使會讓疫情變壞的政策作為，若對台獨有幫助，犧牲疫情或幾條人命算不了什麼。政策只要跟大陸有沾上任何關係，不論對錯全得經「認知作戰」系統篩查。由於此系統是由黨部負責執行，從政黨員若有意見不合，也必須立即更正。

源自於中國大陸的經典防疫政策，在民進黨政府認知作戰的眼裡，就是最好的「獨本」。一定會創造出足夠的矛盾，打到無法在台灣立足為止。至於老百姓是否需要？學理是否認同？都不重要。入境普篩、方艙醫院、BNT疫苗都是因為和中國大陸沾上了邊，民進黨政府先是以大量釋放反對信息或假信息，與真正的學理支持擴大矛盾，直到反對聲量壓過了學理，整個議題就黃了。BNT疫苗要不是有郭台銘一怒，1500萬劑疫苗也來不了。但也由於認知作戰的影響依然緊咬不放，讓BNT疫苗沒法現貨供給，又從5月拖延了將近5個月才可能供貨。

應該是福國利民的防疫政策，竟和台獨建國扯上關係，這並非完全不能接受，但絕不能犧牲防疫。如果是用歪理駁斥學理，外行壓制內行，台獨壓制防疫的政治取向，讓人懷疑現在的政府官員到底是效忠於人民，還是效忠於民進黨。

對民進黨來說，台獨是一條艱辛而漫長的路，能用的工具都必須用上。途中當然會有人犧牲，人員犧牲也不必停下腳步，成功之後再追贈烈士即可，李登輝能有善終就是明證。問題是台灣並沒有那麼多台獨人，染疫而亡的近800位平民中，有誰是心甘情願承受錯誤防疫政策含笑而死？大部分應該是因「認知作戰」含冤而死的吧！

（作者為中華民國防疫學會理事長）