近日，河南鄭州、新鄉、漯河、平頂山等地發生超大型水患，導致街道淹水、隧道壅塞、地鐵停運，死難已逾300多人。我們看到許多河南人救死扶傷的感動事蹟，但也要追問，為什麼官僚體系遲緩僵化，應對失據，造成這麼多人枉死？而耗資500多億人民幣的「海綿城市」，為什麼不堪一擊？大陸國務院已成立調查組，進行問責追責：這究竟是「千年一遇」的天災，還是處置不當的人禍？如何才能撫平民怨顯已成為輿論關注的焦點。

另一方面，台灣新冠肺炎爆發迄今，已造成逾15700人染疫，近800人不幸往生，面對疫苗不足，政府卻束手無策。所謂的超前部署和充分準備，實係一片謊言。由於政府領導人顢頇無能，導致嚴重的公衛危機，但到目前為止，從行政院長到衛福部長，從桃園市長到關說的立委，竟無一人扛起責任，這實係台灣民主之恥。

對於政府治理與監察究責，中國大陸在2013年11月的十八屆三中全會上，中共中央集體領導提出在「工業、農業、國防與科學技術等四個現代化」之外，實現「第五個現代化」任務，也就是全面深化改革，推進「國家治理體系與治理能力的現代化」，其中涉及大陸整體的組織結構和制度體系的改革，其範圍與目標均已超過「政治現代化與民主化」的範疇。這也是大陸未來持續發展與落實改革的一大考驗。

近年來，大陸各地遭逢嚴重的水患、地震、火災，導致嚴重的人員傷亡和經濟損失。但究責的任務卻必須弄清楚：到底是不可預防的自然災害，還是人為疏失？到底是因為防範能力不足，還是指揮系統失靈？因此，全國人大、國務院、國家監察委及紀檢委等單位，都必須承擔起「治理體系與治理能力」的挑戰，追究相關部門與負責官員的責任，絕不可因循護短，自貽伊戚！

去年初，湖北省武漢地區爆發了嚴重的新冠肺炎疫情，經中共中央究責後決定，湖北省委書記蔣超良於2月13日被免去書記一職，3月6日進一步辭去湖北省人大常委會主任之職。同樣地，武漢市委書記馬國強也在2月13日離職。換言之，湖北省與武漢市領導人均為此事負責而下台。這不但是為了緩解民怨，同時也是為了強化「責任政治與治理能力」。經此究責行動後，大陸各地黨政負責人都了解自身責任十分艱鉅，必須謹慎應對，全心全力防控疫情，否則必然是下台鞠躬。

但是在台灣，防疫主其事的官員卻對疫情管控具備「不成比例」的高度信心，而且還志得意滿，驕傲地對外宣稱：Taiwan Can Help！但卻因政府準備工作不足，防疫措施失當，疫情爆發後竟然應對不及，陷入殘民以逞的治理危機。

迄今為止，無論是立法院、監察院或民進黨中央，均未發揮基本的問責與追責功能，亦無任何官員下台以示負責。民進黨當局甚至還動支預算，利用網軍和御用媒體，試圖將責任推卸給在野黨和地方政府，好讓自己躲避究責，安渡危機。

面對這樣無能的政府、失職的官員、蒙塵的民主，我們必須說：老天有眼，天道好還，早點把他們淘汰出局吧！

（作者為中國文化大學教授）