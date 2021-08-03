這幾天總統蔡英文很忙，忙著發奧運的慶賀文，忙著給選手打電話。民進黨政府說，這是因為蔡總統關心台灣的體育、關心選手。

不過，蔡英文熱愛體育的程度和對選手的關心，其實和許多湊熱鬧的吃瓜群眾也差不多，因為總統的關注只給了有高知名度和奪牌的明星運動員，那些一般人不大叫得出名字或是沒希望拿到獎牌的選手，很難有機會能感受到來自總統的關心。

你必須先成為勝利者，然後，蔡英文才會正視你；或者，你必須是個有名的運動明星，然後，蔡英文才會捨得花時間跟你哈啦。這種所謂對運動和運動員的關心，真是有夠現實。如果蔡英文真的那麼關心運動和運動員，那麼，蔡英文不但不該把她關愛的眼神局限在拿牌的選手身上，而應該更體貼細膩地關注到所有選手，尤其是不那麼有名或者未能奪牌的選手，讓總統級的問候更有人情味些。

當然，身為總統，蔡英文握有最高的決策權和最多的資源，那麼，她對體育和運動員的關心，就應該要化為優化體育政策和強化體壇結構的實際行動；蔡英文不能把自己定位為一個只會錦上添花的小粉絲。但無論如何，這段時間，蔡英文顯然花了過多的時間、精力和注意力在奧運上，如此密集的狂熱舉措，老實說，其他國家的領導人比較少見。不知是否是因為忙著看奧運轉播，蔡英文這2、3個星期根本就是疏於治國。疫苗快沒了，等待第2劑莫德納疫苗的民眾高達273萬人，疫苗斷炊，這些人要怎麼辦？此外還有單勾莫德納選項的415萬人，根本不知道疫苗在哪裡，蔡政府是要讓這些民眾等到地老天荒嗎？AZ同樣也嚴重不足，因此中央疫情指揮中心有意拉長第2劑施打的時間，然而專家再三警告，疫苗的保護力是有期限的，兩劑間隔時間太久很可能會讓第1劑失效。

對疫苗的種種窘狀，蔡英文近日未置一詞。總統關心奧運是好事，但相信許多民眾更希望蔡英文可以把跟運動員打電話的精力和時間，拿來打電話給各大國際藥廠的高層，向他們催疫苗。全球疫苗大缺貨，大家都在搶購，但蔡政府是否盡了洪荒之力？

更別提這陣子豪雨狂襲，中南部到處淹水，經濟部水利署罕見地對高、中、雲、嘉等18處發出一級淹水警戒，民眾的身家財產和農漁民都損失慘重，疫情加淹水，中南部哀鴻遍野，蔡英文卻像活在平行時空裡，完全無感；在平日超級熱愛發文的臉書、IG和推特上，連提都沒有提。

美國總統拜登的狗死了，蔡英文急忙在推特發文哀悼；美國邁阿密大樓倒塌、日本靜崗土石流、捷克龍捲風，蔡英文同樣手腳很快地發文表達慰問，還說，台灣準備好要提供必要的協助。然而，中南部連連大雨釀災，蔡英文竟連一句關心的話都沒說，難道她看不到、聽不到台灣人民的苦難嗎？

蔡英文的愛是有選擇性的，那些能讓她蹭熱度的人事物，才是蔡英文心最軟的一塊！

（作者為資深媒體人）