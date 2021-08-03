衛福部食藥署已完成高端疫苗首4批的檢驗並核發封緘證明書，可交由疾管署進行接種安排。由於這26萬5528劑疫苗的批號不連續，顯示其中有跳過的批次，外界憂心是否這整批疫苗的品質並不穩定。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，做蛋糕都會失敗，更何況疫苗這種高科技的東西。陳時中的「蛋糕說」，引發外界抨擊，認為要打進人入體的疫苗，其對品質和安全等考量的嚴謹和嚴格程度，蛋糕怎可相提並論？而他的這番言論，也令人聯想起之前行政院長蘇貞昌曾以買冷凍雞腿比擬疫苗採購。當時蘇揆說，雞腿沒有準時送來，責任是在賣方，疫苗到貨不足，不應該苛責政府。

民眾訂購的冷凍雞腿沒有按時交貨，消費者頂多是餓一下，或是改訂其他美食，問題不大；更何況，消費者還可以根據《消保法》等各種法規要求廠商退錢或進行其他處罰；蔡政府採購的疫苗沒來，台灣民眾健康安全的權益受損可以向誰求償？

台灣疫苗嚴重不足，官員們歸咎於國外廠商供貨不及，卻不敢提其實是政府的疫苗採購布局落後，更不敢告訴國人，鄰近國家還是持續有收到採購的疫苗，但台灣買的疫苗就是不來，這到底是怎麼一回事？

高端疫苗不合常理的超音速審查過程早令外界質疑，為何蔡政府會給予高端疫苗如此優惠的待遇，而從疫苗預約平台單選高端疫苗者不足20萬人可知，民眾對高端疫苗品質的信任度並不高。在這種情況下，陳時中即使想護航，態度也應該更嚴謹些、更專業些，而不是拿蛋糕做類比，這實在是不倫不類。

把疫苗當作「一塊蛋糕」，如此輕佻與草率，難怪蔡政府的疫苗政策一團混亂，甚至有草菅人命之嫌。