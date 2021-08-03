一個殘酷的事實擺在眼前：快沒疫苗了。還在等著打疫苗的人，如果選莫德納，可能會等到花兒也謝了；如果你選的是AZ，花兒要再謝一回；如果你應該在8、9月間打第2劑，不必等花謝，因為連花兒的影子都看不到。

防疫陷入疫苗斷糧

目前莫德納只剩56.7萬劑，供給前3類人和孕婦打第2劑後，中央疫情指揮中心說還有長者及第九類共45.1萬人可接種第1劑，這對415萬只選莫德納的民眾來說是杯水車薪。AZ在第4輪接種過後只剩16萬劑，但要打AZ第2劑的75歲以上長者多達102萬人，數量差得極遠，更別提後面還有上千萬還沒打到疫苗的民眾。台灣實質上已陷入疫苗斷糧期，除非出現奇蹟，這個月民眾會落到不選高端就沒疫苗可打的困境，歸根究柢蔡政府犯了3大錯誤。

第一個錯誤是輕敵。一開始防疫表現佳，讓蔡政府過度低估疫情可能的惡化，警覺心與備戰都不足，疫苗政策過度樂觀，國際採購數量不夠，對國產疫苗又期待過高。去年政府對外只採購2千萬劑疫苗，外加1千萬劑國產疫苗。問題是，達到群體免疫至少要3200萬劑，我們的國際採購量太過保守，想留出空間讓還不知做不做得出來的國產疫苗當主秀，與美、日等國搶購人口數倍的劑量相比，根本是過度樂觀下的盲目冒險。

陳時中日前坦言，當時以為今年上半年是賣方市場，下半年會變成買方市場，沒想到下半年還是賣方市場。當時他以為台灣很安全，而且下半年疫苗會生產過剩，到時台灣不愁買不到便宜的好貨，不料5月疫情爆發，才驚覺疫苗買得太少到貨又慢。好不容易得到日、美等國的援助，部分採購疫苗到貨，才讓疫苗覆蓋率達到33%，但變異病毒再度全球肆虐，很多國家開始施打第3劑，疫苗供應更緊缺。政府對疫情、疫苗到貨情形及疫苗市場的預估都樂觀過頭，造成了誤判。

第二個錯誤是自滿。蔡政府自以為防疫做得天下無敵，心態愈來愈膨脹，聽不進不同的聲音，不肯慎重模擬各種危機狀況，並做好因應準備，對國產疫苗更是樂觀到了幼稚的程度，以為可以複製口罩國家隊的風光經驗。結果國內3家疫苗廠都只能拿美國國衛院提供的第1代武漢病毒生物材料做研發，進度還非常慢。歐美大廠做三期試驗時，國產疫苗才開始做一期；病毒都變異幾輪了，我們還在做原始款。當國產疫苗進度不如預期時，蔡政府沒有B計畫，反而罔顧醫學倫理硬把沒做三期試驗的國產疫苗納入接種選項。防疫的終極武器是疫苗，政府的疫苗政策除了A計畫、B計畫，還應該備好C、D、E等後手，結果我們的政府明知A計畫半生不熟也要硬推，更是暴露出疫苗政策的漏洞百出。

政治算計高於人命

蔡政府的第三個錯誤是視政治高於人命。去年明明可以買1、2千萬劑的BNT疫苗，只因上海復星代理大中華區經銷，蔡政府想繞路跟原廠買，結果事情不了了之。台灣每年從大陸進口多少貨物，蔡政府卻對救人命的疫苗架起意識形態高牆。鴻海、台積電、慈濟善心捐BNT，蔡政府酸言酸語加行政阻撓，直至民怨沸騰才放行，簽約後還來蹭功勞，自誇政府如何努力，真是笑掉大牙。至於政府開創全球首例，獨家不做三期試驗就給國產疫苗緊急使用授權（EUA），同樣是為了政治算計拿人民性命來冒險。這個政府的冷血與毫無道德底線已到令人瞠目心驚的地步，很難想像一個民主國家，會敢把保護力未經驗證的疫苗打到人民身上。

台灣至今取得約950萬劑疫苗中，只有364萬劑是自購，其他全要感謝日本、美國和立陶宛的善心，否則民眾哪裡打得到第5輪。眼前我們手頭上的疫苗已快用完，接下來只能看天吃飯。莫德納因為量太少，所以指揮中心說前3類人隔28天打，其餘人的第2劑要隔10到12周，不同職業居然間隔期不同，還不是因為沒貨。鴻海等單位捐的BNT要9月底才會陸續到貨，也就是說，現在雖然警戒降到2級，但因疫苗覆蓋率不足，群體保護力仍然不夠，民眾在8、9月間還是不能太過鬆懈，必須做好各項防疫措施，撐到有國際認證的疫苗到貨。在此之前，人民只能自求多福。