「金門廈門門對門 族同情同同安同」這是貼在金門的一幅標語，迎接二OO一年的小三通。小三通，指的是金門與廈門，馬祖和福州。這兩個島嶼與中國大陸，只相距五千公尺，但它們卻相隔了五十年。

一九四九年，在內戰中失敗的國民政府，退到了台灣。一百八十公里寬的台灣海峽，保持了他她暫時的安全。但是，誰都知道那是「暫時」。美國在等塵埃落定，在等中國人完成她的選擇。或者，美國人加入自己的選擇，在台灣扶持一個親美的政權，而那絕不是蔣介石。

蔣介石的軍隊在金門古寧頭打了一場小勝仗，她在敗退中得到了喘息。

中國共產黨的解放軍，在整個大陸勢如破竹，但在第一次的渡海攻擊中遭到了挫敗。他們準備下一次的攻擊。蔣介石也知道，這些遠離台灣的島嶼很難守住，她的存亡仍決定在台灣之戰。

但是下一次的攻擊從未來到。解放軍從南到北來了個戰略大轉移，一九五零年朝鮮戰爭爆發，中國加入蘇聯陣營，充當了抗美援朝的急先鋒，解放全中國的任務就暫時擱了下來。當然，那也只剩下了一點點，台灣只佔中國的千分之三。美國第七艦隊隨即封鎖台灣海峽，重新支持蔣介石政府，承認她仍是中國的合法代表，這個中國叫「中華民國」。而那實際上控制著大陸的中國共產黨，成立了一個新中國，叫「中華人民共和國」，西方人稱之為「紅色中國」，承認她的國家只有蘇聯、英國，起初並不太多。

很多人不承認事實，他們在等事實的改變。五十年過去了，中國的事實並未改變，終於，人們承認了事實：只有一個中國，「中華人民共和國」是中國的合法政府。

一九七一年聯合國也承認了事實，蔣介石的代表被驅離了會場。但是，必須承認的事實是，中華民國並未滅亡，更準確的觀點應是，中華民國政府仍存在著，她仍聲稱她代表權中國（理論上）。她仍有一些，不到三十個，國家承認她。雖然這是一些小而且需錢孔急的國家。但是，重要的是，美國雖然在表面上已不承認她是一個國家，實質上仍在支持她的獨立。五十年前韓戰形成的台海現實並未改變，美國軍艦走了，但它隨時可以回來。

過了五十年，台灣的事實也在改變。台灣政府想追求實質的獨立，她不但不想再代表中國，她根本就否定她是中國，更別說是中國的一部分。但五十年前形成的事實卻仍未有基本的改變，中國的內戰並未結束，台灣想要改變現狀，就會再起內戰。五十年前那早應來臨的下一次攻擊就會出現。這次攻擊不會是針對金門馬祖，它會直接指向台灣。現在要問的是，美國將如何看待這次軍事行動？如何看待一個國家在其主權範圍內保衛其領土完整的一項軍事行動？

許多問題要問，答案卻只有等問題發生後才能得到，尤其是戰爭，一直至二十一世紀，它的答案仍算不出來，在台灣海峽這一情勢更是如此。