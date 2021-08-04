隨著台灣本土疫情趨緩，維持兩個多月的三級警戒可能將在本周解除。但疫情過後，政府當務之急就是解決百業蕭條所造成的經濟問題。對此，政府近期拋出「紓困5.0」的可能方案，行政院也在29日的記者會中表示，將以紓困振興特別預算剩餘的1600億額度支應新一波的紓困需要。而據媒體報導，此次紓困極有可能用類似於去年三倍券形式「推出以1000元換5000元」的「五倍券」方案。

對於紓困方案的執行，在野黨表達不同意見。國民黨近日表達希望政府全民普發一萬元紓困金的想法，並利用各地方議會對中央政府施壓，例如桃園市議會通過建議市府普發5000元紓困金，嘉義縣、宜蘭縣議會也分別通過要求地方政府向中央爭取普發一萬元的議案。民眾黨立委賴香伶也於社交媒體表示，民眾黨主張排富後普發現金，認為排富後普發現金能真正使有需求者得到經濟上的援助，並有效節省預算。

「普發現金」已經成為多數共識，因為「振興券經濟」除了需要額外的印製成本、繁雜行政程序外，所能創造的經濟效益，未必顯著，而「N倍券」也被認為十分擾民。政府到目前不肯普發現金的主要理由為，「若直接發放現金，民眾會將現金用以儲蓄、投資而未能達到振興經濟的目的，且有造成通貨膨脹的可能」。

然而，反觀鄰近各國，「以券振興」似乎已是台灣獨有。過去一年，臨近的日本、韓國、新加坡、香港等國都陸續推出紓困方案，細節上多有不同，但皆是以發放現金作為原則。同時，鄰近各國也遇到相似問題，如日本普發10萬日圓（約合台幣2萬5千元）的紓困金後，家庭儲蓄總額創下歷史新高。但同時，日本家庭消費水平也連續上升5周，且連帶申請社會救助金人數相對下降。

香港去年也執行普發1萬港元（約合台幣3萬6千元）的發放計畫，現金發放除希望振興經濟，更重要在安撫反送中、中共進逼與新冠肺炎三重夾擊下受傷的香港民心。南韓新一輪紓困方案，排富後近9成民眾可領取25萬韓元（約合台幣6000元）的紓困金，並配合各行各業的補助，盼能及時解決民生與經濟的需求。

就上述各國案例，統整出各國政府意圖緩解民眾因疫情導致的經濟壓力。因為若不先解決民眾日常生活的問題，即使發放振興券也只集中日常消費，依舊無法達成振興經濟的目標。而反觀若民眾需求被滿足，並且疫情控制得當，自然能創造經濟成長。

筆者認為與其討論紓困方案帶出的經濟效益，更應該考慮到民眾心理。因為唯有安撫民心，才是促進經濟發展的基礎。當然，是否要誠如在野黨所言普發或排富後發放一萬元，或許仍依我國財政狀況為考量，但政府不應將振興經濟作為紓困方案的唯一考量，反而要補貼民眾日常所需、安撫民心並且有效控制住疫情，這才是讓經濟再次活絡的不二法門。

（本文作者為文字工作者）

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