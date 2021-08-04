華為6月正式發佈鴻蒙手機操作系統HarmonyOS2，全面覆蓋手機、車機、可穿戴設備、電視等硬件設備，並為不同設備的智能化、互聯與協同提供了統一語言，最終實現萬物互聯。華為鴻蒙系統將實現完全開源開放，這對全球手機系統將會產生哪些影響？鴻蒙能否突破美國壟斷？

在手機系統裡，和安卓、iOS相比，整體而言鴻蒙相當於後代，但在物聯網領域，它是一代。因此，鴻蒙系統擁有多個優勢。首先，鴻蒙面向全場景的分佈式操作系統適用於一系列設備。其次，鴻蒙具有「分佈式軟總線」概念，可以在軟件層面把不同的硬件設備整合起來，可以理解為形成了一個虛擬化、物聯網的群體世界。第三，鴻蒙未來在人工智能方面將會有強勁表現。iOS、安卓誕生時人工智能不像現在如此發達。這幾年出現了智能家居產品等智能設備， AI會成為鴻蒙從誕生起就內嵌的靈魂配置，可與萬物相連。第四，鴻蒙在智能交互方面會有更好表現。因為中國需求的迫切性和中國人的勤奮精神，鴻蒙系統的迭代速度將會快於iOS、安卓和Fuchsia OS。

蘋果打造的是軟硬件的封閉一體化系統，可以抽像概括為「我即宇宙」；谷歌打造的是廣泛使用的開放環境，「宇宙即我」；而華為由於自身製造能力的強勁，鴻蒙系統呈現出「我和宇宙」的理念。鴻蒙的策略是介於蘋果和谷歌之間的一種狀態，華為自身有很強的智能設備出貨能力和整合能力，在華為自身「小宇宙」外，還有眾多中國智能製造廠商這個「大宇宙」。不過，這種中間狀態最終還是要做兩種選擇：要麼「我即宇宙」，要麼「宇宙即我」，做完全開放的系統，才能真正地登上世界之巔。

鴻蒙將帶來「鯰魚效應」，促進全球手機系統革新、迭代。這對谷歌、蘋果來說並非壞事，競爭對手能夠促使其爆發更大潛力，加速引入新技術、新思想的應用。消費者希望看到產品加速迭代，提供更多、更好、更安全、更能保護隱私的操作系統。不過，競爭應該在平等的規則下進行。在「鯰魚效應」下，谷歌會加速全球物聯網操作系統聯盟的構建。中國也應該加速物聯網操作系統聯盟的構建，特別是由行業協會、學術聯盟牽頭，培育扶持一大批廠商，構建良性生態，形成國內合力。

鴻蒙系統的出現可謂是天時地利人和。從天時來看，中國已成為世界第二大經濟體，對自主操作系統的需求變成了剛需。特別是美國對中國科技企業「卡脖子」後，中國意識到應該有自己的操作系統。其次，中國中低端製造業能力世界第一，中高端製造業也在迅猛發展。世界前十大互聯網公司，美國6家、中國4家。在除中國和美國以外的地區，中國的家電產品、智能產品、手機類設備銷量很高，需求量大，尤其是很多不需要嵌入GMS的智能設備，可以使用鴻蒙系統進行，可謂地利。最後，中國人目前對於國貨、國牌和國潮的支持已經是一種社會風尚，可謂人和。

當然，鴻蒙系統剛剛誕生，在現階段，要先想怎樣讓它生存下來，並且較好地度過「青春期」。其次能拿到應有的市場份額，再打持久戰。

中美在產業上的競爭，關鍵是看誰能夠真正把全球智慧調動起來。在這種情況下，中國需要團結其他各國包括美國人民。如果中國能夠整合相當部分的世界性力量，博弈才會轉向對中國更加有利的方向。

要真正實現科技領域的共生共榮、互聯互通，必須要有話語權和定義規則的權利，前提是得有足夠的科技創新。近代以來，西方一直利用其發明的技術、理論定義規則。要真正解決「卡脖子」問題，需要軟硬件配合，最終能夠獨立生存，否則還會面臨很大挑戰。這需要很長的一段路要走，只能從最基礎開始做，沒有捷徑。需要發揮社會的整體協調能力，引導人才、資金、政策向該領域傾斜。還要加快構建內外雙循環相互促進的新發展格局。創新需要堅持「請進來、走出去」並舉，繼續吸納外部智力資源。

科技發展是動態的過程，各國都在你追我趕。技術增長的特點是：有一段時間是線性增長，一旦研發出創新技術，就會變成跳躍式增長、指數級增長，過程中存在很多變量。在中國和西方的博弈中，中國的創新到底能否持續保持現在的狀態，難度頗大，這需要付出很多努力。中國的創新能力與美國相比差距仍然較大，尤其是突破性創新方面難度很大。「從1到100」可以通過勤奮努力得來，但從「0到1」則需要良好的創新氛圍。要想改變這一局面，中國需要在多方面形成合力。最重要的是社會生態的改良，打破對創新思想的種種束縛，引導社會形成開放的環境，促進自主創新。

科技企業不能故步自封，要在開放中推動創新，培養越來越多的行業領軍者。越緊張的情況下越要具有開放性，開放性是中國在這場博弈中真正能跟對手有一戰之力的根本「武器」，故步自封只會使路越走越窄。

中美之間有博弈並非壞事，可以促進良性發展。中國在過去40多年發展迅速，要保持改革進取狀態。不過，基於世界共同利益，中美要力爭實現和平競爭。（作者為北京清華大學新聞學院教授、博士生導師）

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