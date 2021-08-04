關於海軍砲隊的編成概念，是因1937年9月29日，「楚有」號軍艦在六圩港附近遭日機炸沉，致使海軍部開始思考變更江陰阻塞線的保衛措施，而其中拆卸艦砲、佈設長江兩岸，以迎擊日艦，即成為劣勢兵力下主要的思考取向。

其正式編成則係依據同年11月27日軍事委員會所頒的執一字第1673號密令，其中即飭令海軍部將軍艦火砲拆卸裝置於長江兩岸，組成砲隊，與日本海軍對抗。而砲隊的主要成員，則來自沉江艦船的官兵。整體而言，抗戰時期的海軍砲隊與任務可區分為若干時期。

首先，淞滬會戰時期，海軍先後成立太湖區和鎮江區兩砲隊，太湖區砲隊共分為5個分隊，第一、四分隊駐防江陰，第二、五分隊駐防浦東，第三分隊駐防太湖，而後，江陰砲隊擴充為巫山、六助兩分隊。在保衛武漢時期，鎮江及江陰砲隊改組為贛鄂區砲隊，分設於馬當、湖口、田家鎮及葛店等四處。

太湖區砲隊改為洞庭區砲隊，駐守於臨湘磯、百螺磯、道人磯、洪家洲等地。至武漢撤守之後，海軍在宜（宜昌）萬（萬縣）、渝（重慶）萬間設置4個總台及各分台，擔任護衛重慶之任務。

1939年（民國28年）3月，海軍總司令部奉軍事委員會令在宜昌至巴東間成立了宜巴區要塞第一、第二兩個總台，下設石牌、廟河、洩灘、牛口4台，及9個分台，並於石牌等處安裝砲陣地，配備艦砲、野砲及山砲55門，另於紅花套設第一直屬台，安裝艦砲4門，共計59門砲，派方瑩為宜萬區江防要塞第一總台長，甘禮經為第二總台長（後改派曾冠瀛為總台長）。

同年10月，復在巴東至萬縣間成立巴萬區要塞第三、第四兩個總台，下轄5台，擇定萬流、青山洞、巫山、奉節、雲陽五處建立砲陣地，配備艦砲、野砲及山砲等47門，派程嵋賢、劉煥乾為總台長，4個總台共配置官兵1203員，均歸江防軍總司令郭懺指揮。

另於第一、第二總內台，各編配煙幕隊兩隊，第三總台內編配煙幕隊1隊，共計5隊，由江防要塞守備總隊（總隊長唐靜海）負責上述砲台構築任務，砲台工程完竣後，即擔負要塞守備任務。

同時，海軍復在宜昌葛洲壩、古老背等江面沉塞船隻，佈設水雷，建立水上阻塞封鎖線。至於江上各水域防區，已有荊河為之前衛，復經設立川江漂雷隊，派葉可鈺為隊長，下轄6個分隊，分別配屬於石牌、廟河、洩灘、牛口、巫山、萬縣六個要區，巫山並將部分艦艇兵力分駐於宜昌、巴東、萬縣、重慶各地，除擔任水上防務外，並協助當地防空部隊作戰，以加強對空防務，由第一艦隊司令陳季良駐萬縣負責指揮。

另海軍第二艦隊司令曾以鼎駐鎮廟河，大部艦艇則分駐於川江各段，其中「克安」與「安定」兩艘運輸艦，分別停泊於川江下游，除執行戰時任務外，必要時準備萬一日海軍溯江西犯時，則立即沉之，以阻塞水道，另在涪陵、重慶間勘擇雷區，預儲漂雷，於必要時施放，水陸聯防，配備嚴密。

父親是在1939年8月30日卸下岳371號艇艇長職，轉至要塞之海軍砲隊服務。他在自傳中提及「後因江防日蹙，自請上陸參加要塞戰鬥，任海軍高砲連海軍中尉排長」。任職單位為宜萬區要塞指揮部（指揮官為劉翼峰），職稱及在職時間為中尉排長（1939年9月1日至1940年5月31日）、上尉連附1940年6月1日至1941年4月30日）及少校連長（1941年5月1日至1942年5月10日），前後共計約兩年半。參與作戰地區為宜昌附近的石牌、平善壩、松滋等地，主要的任務為守衛石牌要塞。（待續）