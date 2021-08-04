2021年第一季，蘋果公司發佈了最新一期的供應商責任報告書，並公開其在2020年的全球前200大蘋果供應鏈廠商，在此之前，台灣的公司一直是蘋果的最大合作夥伴，很多新股民在不知買哪檔股票時，可能還會有不少人建議他們買所謂的「蘋概股」，足見蘋果供應商生態鏈對台灣經濟與科技產業的影響力，但隨著大陸的發展與崛起，台灣在蘋果公司寫下的冠軍記錄，在2020年首次被大陸超越，其以51家陸資企業的數量力克台灣的48家台資供應商。

2020年世界500強企業台灣有9家公司上榜，其中又有6家屬於電子代工企業，是台灣科技發展的重中之重，總體而言，台灣9家公司這當量放在大陸的各省級行政區中，與上海並列第三，僅次於北京的55家和廣東的14家，台灣這成績看起來十分亮眼，但大陸總共竟有高達117家企業入500強名單，若再加上香港入列的7家公司，大陸和香港的總和更是首次超越美國的121家上榜數，這些客觀的數據，其實都是對台灣有利的警惕，需要我們謹慎策略，想好日後台灣這些科技產業該怎麼經營，在大陸企業的崛起時，如何應用自身優勢在世界找到自己的立足點。

因為自己本身就是從事和半導體產業相關的工作，加上碩士也常會對這類公司進行調研，以方便做論文的修撰，個人發現台灣的科技公司存在幾點隱憂，這些問題在短時間內或許不會顯得明顯，但是隨著時間拉長，台灣的競爭優勢將可能被不斷消磨。

除了少部分半導體產業正在往工業4.0的方向佈局，開始結合物聯網、人工智能等技術做智能倉儲和智能製造外，台灣大部分科技產業自1970年代開始就一直停留在工業3.0的進程，目前大陸已有不少高科技公司已經在做工業4.0的項目，甚至連老乾媽拌醬、3D打印這類技術性要求較低的公司，都已做到關燈工廠和無人工廠的目標。之前去廣東參訪一家鐳射雕刻公司，整個工廠儼然就是個無人車間，打開燈，一排排設備映入眼簾，完全看不到工廠盡頭，只有大量鐳射打印的機台作動聲音。大規模生產加上低勞力成本的策略是台灣在亞洲四小龍時期的優勢，但是面對體量更大的大陸，台灣的優勢不再，只有進行產業升級以降低生產成本，才能讓自己的產品在市場上更具競爭力。

德國和日本都有大量所謂隱形冠軍企業，這些公司並非像美國的蘋果與亞馬遜，或是大陸的華為與騰訊這樣遠近馳名、這樣家大業大，這些隱形冠軍企業也不是什麼獨角獸新創，十年內能夠將自己打造成市值破十億美金的公司。他們或許不起眼，也沒有大量的營收，但是他們手上卻握有能夠影響相關產業最關鍵的技術，就以半導體產業為例，主導晶片關鍵尺寸大小的重要生產設備——光刻機，其最關鍵的鏡頭就是德國蔡司這家公司製造的，在奈米甚至埃米的尺度上，對於鏡面曲率半徑的範圍要求就非常高，而目前世界上也就只有蔡司能夠將加工的製程做到滿足這樣的需求。

光刻膠是影響晶圓良率的一大關鍵，使用劣質的光刻膠，則顯影的成像效果將會受到影響，進而導致後續的刻蝕製程都會遭到連累，所以光刻膠的品質也是非常重要，而全世界光刻膠做最好的公司，就是日本的信越化學。在電子信息產業裡面，台灣有許多市占率世界第一的電子廠，比如：做PCBA的臻鼎、電子零組件代工的鴻海，以及晶片封測的日月光等，這些公司都是台灣之光，但同時也存在一些風險，如果公司沒有掌握住關鍵技術與高價值專利，那麼該公司的高市占率就很容易被取代。

以大陸的立訊精密為例，這幾年就從鴻海手上搶到價值數億元的蘋果訂單；大陸的天水、長電等封測廠也在不斷擴充自己的封測產能，這對於日月光、京元電這樣的台灣封測廠也是一種變相擠兌，大陸若完成封測產業自給自足，就意味台灣將失去這樣的大餅，失去業內龍頭的寶座，是故像台積電這樣，掌握大量高價值專利和製造技術，才是台灣科技業永遠昌盛的方法。

面對大陸各面向的產業崛起及各國間開始盛行的保護主義，台灣應該要抓緊時機、抓對時機，把握自己的優勢，並不斷創新，就像1980年代台灣半導體因為押對賭注，將所有的資源關注在CMOS技術的研發上，才讓台灣擁有現在的半導體光景，希望台灣能夠在未來再創一個高科技製造業奇跡，再打造另一個「台積電」神話。（作者為大陸半導體業台籍員工）

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