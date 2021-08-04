近來台灣民眾最關心的莫過於東京奧運，本屆賽事台灣的參賽選手已奪下兩面金牌，總獎牌數也已打破中華隊歷年成績，更有希望在後面的項目繼續奪牌、再創佳績，而選手們的優異表現也為飽受疫情、疫苗折磨的台灣民眾得到心靈的寄託。只是正當選手努力在東京為國爭光時，被刻意挑起的兩岸爭議卻又在台灣內部悄然蔓延！

首先是桌球小將林昀儒的訓練爭議，小林同學迅速竄紅後，立刻在綠媒間就爆發了「是誰造就了林昀儒」的問題，也逼得林爸爸不得不跳出來點出「沒有中國」的10大貴人，讓媒體更可大肆宣傳是「中國來蹭林昀儒」挑起民眾對大陸民眾反感。

接著在羽球場上，不管是男雙「麟洋配」打敗中國組合亦或是高人氣的球后戴姿穎輸給中國的陳雨菲後，綠媒及1450的焦點竟是所謂大陸網軍「小粉紅」對兩岸選手的不理性、負面發言及攻擊。

其目的，就是利用認知作戰的套路激起網路上台灣鄉民對大陸網民的仇視及敵視，進而達到台灣民眾對大陸民眾情感對立、疏離的目的！

美國國家民主基金會對認知作戰的定義是：「利用爭議訊息，破壞社會既有網絡及深化對立。」細觀這次東京奧運在台灣內部所引起的兩岸爭議，恰好符合所謂的「認知作戰」，而挑起者，正是已被民進黨操控的電子媒體及1450，冷靜思考即可看出端倪。

另一方面，體育競技本就有存在著體型、基因、技術等不同因素，同為中華民族，自然在技術優勢項目的發展模式就會相同、也會更常在賽場上碰到，民眾應靜下心來思考體育競技本質，別任由媒體及1450操弄，落入有心人的兩岸分裂圈套！

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※