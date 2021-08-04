藝人小S透過視訊向「台灣國手」加油，沒想到遭大陸網友出征，掉了幾個商約，成為東奧網路民粹最大受災戶。

「國手」這二個字，在大陸網友眼中特別刺眼，小S心直口快，沒想到這句話放在對台灣人再自然不過的日常語境，卻踩到對岸的痛腳，有台灣網友直言「對岸又玻璃心碎滿地了」。

的確，類似兩岸不同認知、不同解讀，兩岸網友很難以「一中各表」輕鬆以對，2018年總統蔡英文過境美國在洛杉磯85度C買咖啡，店家準備一個抱枕讓她簽名，大陸網友就貼上台獨企業標籤，醞釀抵制，逼得85度C總公司發表聲明「堅定支持九二共識」「兩岸一家親」護身符才得以脫身。

台商、藝人跨兩岸市場，幾乎面臨相同既尷尬又無奈的處境，動輒得咎表錯情，兩邊不討好。藝人小S親藍、親紅，尚且被大陸網友出征，其他人又該如何自處？ 由小S遭遇看大勢，所有支持兩岸和平的有識之士應團結起來，致力打贏下一埸大選，讓兩岸關係重回正軌。

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