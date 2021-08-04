全球雖仍籠罩在新冠肺炎愁雲慘霧中，然日本正如火如荼進行第32屆奧運賽事，超過1萬1千名運動員展現君子之爭，發揚奧林匹克精神。

如今兩岸情勢劍拔駑張，綠營逢中必反、逢統必殲的情況下，連桌球好手林昀儒赴陸尋師提升球技，都能引發口水戰，其實在選手眼裡，那些批評根本絲毫不重要。

印度羽球好手辛度雖然敗給戴資穎，但在戴資穎奪金失利後，立即上前擁抱並給予鼓勵，惹得小戴感動爆哭，賽後更在社群張貼3年前世界羽球賽晚宴時的合照，照片裡戴資穎與中國陳雨菲、日本奧原希望、山口茜、泰國依瑟儂及印度辛度等6人同桌吃飯，飯後開心自拍合影一連串互動。3年後6人又於奧運相遇，都進入女子單打比賽前8強，雖然彼此都在為自己國家爭取榮譽，卻更像是永遠的一家人，為奧運大會譜出一段令人稱羨美好情誼。

2000年雪梨奧運、2004年雅典奧運與2006年義大利杜林冬季奧運，南北韓在這3次奧運都是共持半島旗一起進場，曾經擔任舉旗手的滑冰選手李寶拉就說：「旗子固然沉重，但我們撐起了它，如果在未來兩韓擔任東道主舉辦大會時，共同進場將更具意義。」

民進黨政府何時才能引領兩岸共同發揚奧林匹克精神？相互了解，友誼、團結和公平競爭的精神，不再針鋒相對，懂得惺惺相惜。

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