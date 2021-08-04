疫情仍處嚴峻之中，而各行各業的窘狀也更形嚴重，民眾經濟困頓，計無所出，皆殷切盼望政府當局能有效紓困，而當前物價已悄悄然騰躍，金流未繼，入不敷出，咸以為唯有現金在手，才能一解目前的燃眉之急。

但民進黨政府卻故技重施，以擔心民眾會將錢存起來為由，悍然違背民意，必欲以所謂的「五倍券」替代發放現金。另以有價證券取代現金，除了將造成兌換、找零、使用範圍、有效期限上的困擾之外，更須耗費相當大的人力、財力來支應，姑不論在兌換的過程中極易造成群聚的危險，其間光是花費在印製的費用，就極其可觀。

民進黨政府一方面虛誇當初為人詬病甚深的「三倍券」效應，一方面又一意孤行，扭曲經濟學原理，必欲將高達數十億的財力，虛擲在只能使用一次的「振興券」上，且此番作業一切皆委外辦理，受益最大、獲利最多的，無疑就是印刷廠、承包商，以及設計數位系統、防偽標記的設計公司，其間的金錢流向究竟如何？相關的政府官員，是否可能從中圍標、綁標、賣人情，甚至本身就橫生黑手、染指其中？都是難免令人滋生疑慮的。

衡以世界各國的例子，紓困解難，幾乎全是以現金入帳的方式為之，既可避免兌換過程之繁瑣，又可省儉龐大的印製費用。據估計，如果「五倍券」印行，印製、行政成本，將高達136億之多，平攤給民眾，每人就是600多，民進黨政府捨簡就繁、捨易就難，罔顧民眾急迫的生活所需，就是要一意孤行，其中有若何不可告人的隱衷、見不得人的貓膩，一定要追查個水落石出不可。

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