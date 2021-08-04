出征戴遐齡前，別忘了她整修國訓中心的貢獻。

戴資穎在東奧大放異彩，掀起一股羽球熱，也帶給國人滿滿的感動。前體委會主委戴遐齡徵求連署，希望小戴再戰巴黎奧運，被網友出征洗版，批評是情緒勒索。

雖然網友不買單但也容我講句公道話。戴遐齡對體育界的關心，絕不亞於現在的政府，舉例來說，蔡英文列入政績的國訓中心改建，其實是馬英九任內的計劃，而戴遐齡前主委倡議與推動，更是功不可沒。

戴遐齡身為前體委會主委，也是台北市立大學的首任校長，和身為校友的戴資穎，有非常多互動。小戴曾說過，東奧是生涯最後一戰打完就退休。戴遐齡的連署，也是希望觀眾成為小戴的後盾，鼓勵她繼續在體壇發光。

小戴與依瑟儂的那場比賽，兩人雙雙倒地，拚盡全力，令人動容。當時我看到一個評論，「奧運4年一次，巴黎奧運時，兩人都年近30，一個運動員，一輩子又能有幾次奧運？」依瑟儂賽後痛哭，小戴奪銀後說「一度連獎牌都不想看到」，心中或多或少都有遺憾。

我完全支持小戴的決定，不管是要退休，或選擇繼續征戰，我都全力相挺。但作為一個觀眾，我也不否認心中有小小的期待，戴資穎和依瑟儂這對好友，能重返球場，再打一場好球。

謝謝小戴帶來的感動，不管小戴的決定是什麼，我們都全力相挺。

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