獲得一金一銀的羽球代表隊返台，空軍決定派出四架幻象戰機伴飛，並施放熱焰彈，以表達對為國征戰的選手們的敬意。

當初中華代表團出發時，因選手搭經濟艙而鬧得沸沸揚揚，如今獲得佳績，又派出戰鬥機伴飛，還施放熱焰彈替代煙火慶祝，冷暖之間，選手們點滴在心頭。

空軍伴飛運動員已經不是第一次，2018年亞運代表團回國時，空軍也派出戰機伴飛，但是不同的是，當時是亞運主團，大多數的團員都在機上，而這次只有少數選手可享此榮譽，那不禁要問，那郭婞淳、楊勇緯也獲得奧運金、銀牌，他們回國為何無法獲得相同的殊榮？

探究原因，派戰機伴飛絕對不在原定計畫中，而是8月1日晚間羽球選手戴資穎與中國大陸選手爭金牌時，全國高達五百多萬人在電視機前收看，戴資穎奮戰不懈雖敗猶榮，卻也凝聚了國人的向心力，另外擊敗大陸隊的羽球雙打金牌李洋、王齊麟更是成了民族英雄，各路政治人物紛紛來蹭熱度，所以當羽球代表隊返國時，特地派機迎接，並不令人意外。

但是還有許多選手至今仍在奧運場上奮鬥，聽到這個消息，是否會影響出賽情緒？其他63個國手會做何感想？政府在出發時草率出團，回來時又要蹭選手的熱度，還不如真正的好好檢討體育政策，讓所有努力練習的選手都無後顧之憂，而不是有成績的捧上天，沒成績的回家吃自己，若真要伴飛，何不在勝利大遊行時，派出戰機向所有選手致意。

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