用看似溫暖的文青語言來包裝惡毒的政治挑釁，以表面的善意姿態來掩飾深層的惡意動機，這向來是綠營政治人物最為擅長的文字風格，上自總統府的文告、下至政府機關的臉書貼文，在這其中可以說是高手如雲、「佳作頻傳」。

就好比前陣子大陸河南洪災造成民眾傷亡，總統府罕見發文表示慰問和關切，外界在感到意外和表示肯定之餘，很少有人會注意到隱藏在文稿裡的「中國河南鄭州」一詞，對大陸官方而言這顯然暗藏惡意。但在嚴正駁斥而讓民進黨藉勢操作反中，或是籠統的善意回應而讓綠媒偷渡兩國論的兩害之間，大陸官方這次選擇了短期危害較小的後者。

另一個經典的案例，則是蔡總統2019年的農曆春節談話。她提到「在台灣，我們既保有傳統文化，也擁有自由跟民主。這是一種幸福，也是台灣人堅持的價值」，但話鋒一轉，她接著卻說「沒有民主的地方，也許不懂台灣人的堅持」，又說「我們希望所有的華人世界都有這一份幸福」。在這段看似祝福全球華人的溫暖談話裡，實則以高傲的姿態暗諷她想像中的受眾，企圖挑動對方情緒，目的無非是製造分化和對立。如果把這段談話視為2019年兩岸關係急轉直下的一個節點，那麼很顯然是得逞了。

回過頭來看，所謂「文化部挺小S」的臉書發文，就是民進黨這一「優良傳統」的具體延展。就在有運動員因不支持「東奧正名」而遭網路霸凌的過往被翻出，以及具有選手經歷的藝人因支持「中華隊」而被網民攻擊的新聞正引發關注的同時，此時文化部「譴責一個不容許異議發聲的社會，竟讓發展其中的個人，不管是運動員、還是演藝工作者，無時無刻都必須承受高度政治壓力」的發言，雖然不知道上述這些當事人聽了作何感想，但在外界想來肯定充滿了諷刺感。

文化部的貼文雖然強調「沒有一位選手，需要為了比賽失利、沒有得到金牌而道歉；也沒有一位藝人，需要為了支持自己國家的選手而道歉」，看似聲援小S，但真正的重點，則是在這段話的前半段。不但是替網路上那些為了疏導綠營支持者挫敗情緒而編造出來的關於大陸網民不理性、輸球運動員下場悽慘的妖魔化敘事推波助瀾，同時也暗藏刺激對岸網友，進而挑動台灣社會反中情緒、加劇兩岸衝突和對抗的深層動機。那種惟恐天下不夠亂的心態，昭然若揭。

部分被稱為「小粉紅」的大陸網民，他們聚眾霸凌、將政治正確無限上綱的文革心態固然令人厭惡至極，但民進黨這種棉裡藏針的陰狠文風，若論對當事人造成的壓迫、或是意圖的險惡程度，其實未必低於前者。

文化部「力挺」小S，會有什麼正面效果？有了「挺香港」的經驗，實在不容樂觀。但就負面效果而言，有鑑於目前離2022或2024年大選尚遠，事態應該不至於擴大。相信這無論是對小S個人、還是對於兩岸關係而言，已經算是不幸中的大幸了。（作者為國立台灣大學政治學研究所碩士）

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