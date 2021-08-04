上星期，年僅19歲的巴基斯坦青年卡席夫（Shehroze Kashif），登上了世界第二高峰「K2（喬戈里峰）」。他是目前巴基斯坦最年輕，也最有名的一位登山好手。今年5月，他才成功登上了世界第一高峰珠穆朗瑪峰，成為達成這項紀錄最年輕的巴基斯坦人。而這次成功登上K2，也讓他成為世界上登上K2的登山者當中，年紀最輕的一位。K2或許對一般大眾來說，無論是高度和知名度都不如珠穆朗瑪峰；不過對有在從事登山活動的愛好者來說，K2是比珠穆朗瑪峰的攀登難度更高、也更具有挑戰意義的一座高峰。

今年1月，由10名尼泊爾登山家組成的聯合登山隊，才剛剛完成人類史上首次在冬季攀上K2高峰的成就。在此之前，14座高度超過8000公尺的世界高峰，都已經有過人類冬季登頂的紀錄。唯獨這座世界第二高，卻是世界第一難爬的K2，要遲至今年年初，才有人挑戰成功。所以這座山在登山者心中的神聖性和指標意義，也就可想而知了。不過卡席夫登頂成功這則報導，最令人感到意外的，倒不是他年紀輕輕就能夠攀上高峰並創下世界紀錄。而是雖然他還這麼年輕就達成這項傲人的成就，但他的態度卻是非常地豁達和自然。當記者詢問他，在山頂上有什麼感受的時候，他也只是不卑不亢地說，他覺得很有成就感。

有時候在媒體鏡頭前和國際場合上，能夠表現出這種沉穩大方的氣度，真的跟年紀沒有關係。我們很多時候可能會以為，年紀比較大或是經驗比較老到的老手，才會表現得比較自然穩重。但近來看到的兩個同樣都才19歲，就躍上國際舞台的年輕人，他們反而展現的是一種初生之犢不畏虎，而且更加泰然有自信的態度。一個當然就是前面提到的卡席夫，另一個則是這次東京奧運，代表台灣出賽桌球男單，雖然止步四強但已經讓世界各國都為之驚豔的桌球好手——「小林同學」林昀儒。

林昀儒四強賽落敗後，被媒體問到要如何評價稍早鏖戰許久的中國球王樊振東時，林昀儒只是小聲地回答了一句：「我有資格評價他嗎？」贏得在場媒體以及所人的敬佩。年紀輕輕但是球技精湛是一種天賦，懂得如何在這樣的國際場合面對媒體提問，還能回答得進退得宜，更是一種不可多得的能力。而且這種能力，未必是能夠經由後天鍛鍊而來的。有時候經驗多了，反而變得畏首畏尾、投鼠忌器，失去了最本能而且最直覺的那種單純。

這次奧運台灣人應該對運動不只是一種娛樂，更是一種產業和經濟特別有感。而成為專業、世界級的運動員，各個運動項目的技巧和能力固然重要，但要保持自己的本心，而且就算面對國際級的賽事也還是能夠發揮自己的實力。在巨大的壓力之下，依然可以表現出真正的自我，對於想要站上國際的運動員來說才是考驗。（作者為口譯工作者）

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