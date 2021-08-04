台灣的主流民意一直盼望兩岸得以維持現狀，其實這是一個很務實的政治主張，反應台灣民意重實際的一面，值得執政當局制定政策時重要的依據與參考。

尤其，就在今年7月初，被稱為民進黨「永遠的秘書長」邱義仁在接受陳水扁廣播訪問時，還信誓旦旦的說；「台獨不可能，主要是美國不支持、大陸要打你，怎麼能夠辦到？」既然不可能，台灣政府就不要再往台獨的方向走，免得枉費有限的國力與資源，最後仍然是一場空，又何苦來哉？更何況美國政府最近還多次發言，表達不支持台獨的鮮明政策。所以，我們盼望民進黨政府能幡然醒悟，主動放棄台獨不可能的路線，進而採取反台獨的政策，為兩岸能長期維持現狀的可能，向前邁進一大步。

排除了台獨的選項，台灣就只剩下與大陸完成統一或維持兩岸現狀的兩種可能。在如此二選一的情形下，台灣人民傾向維持現狀，是十分自然的選擇，無庸置疑，也是理所當然。只是若想真正長期享有維持現狀，台灣必須要靠自己發展出一套能夠做到維持現狀的政策，而不是依賴美國、日本的軍事「保護傘」，那是不可靠、也不現實與隨時會改變的狀況，所謂「仰之於人者恆亡」，我們不能不記取美國曾在1949年與1979年兩度完全不顧台灣的生死存亡，絕情徹底拋棄台灣的歷史教訓，如果還寄希望於這個只知「美國優先」、自我利益至上的霸權國家，那就真的是可悲至極，台灣人民不可不慎思明辨。

至於什麼是我們可以長期享有維持現狀應有的正確政策呢？首先，我們必須知己知彼，先了解大陸的對台政策，他們對維持兩岸現狀的想法與未來可能的做法，再據此制定我們相對應的政策，才能緩和兩岸尖銳對立的現狀，達到不戰而止人之兵的目的，方為上策。今年7月1日，習近平總書記在中共建黨100週年紀念大會上，對兩岸統一問題有以下主要講話重點：一、堅持一個中國原則與九二共識；二、粉粹台獨圖謀；三、具有完成國家統一的堅強決心、堅定意志、強大能力。這是大陸當局對台政策的基本立場，表達得清晰明白。換句話說，台灣若想維持兩岸的現狀，絕對不可以挑戰這三條底線，否則結果必然是地動天搖，大陸必定要傾舉國之力，打破現狀，以最有效的方式，完成國家的統一。

是以，在此認知下，台灣要制定以維持現狀為前提的兩岸政策，就勢必要牢記不要違反了這三條底線，特別是承認一個中國與九二共識，加上反對台獨。相信只要表明了這樣立場後，大陸當局至少可以放心台灣不會搞分裂與獨立，兩岸得以舒緩當前緊繃的局面，大陸機艦也會適度減少繞台巡弋的機率，現狀就應該就可以繼續維持下去。然後，基於兩岸當初既然是因政治理念與奉行主義的不同而分立分治，解決之道就應該針對這些分歧進行政治談判，可以在《中華民國憲法》主張國家應該統一的前提下，提出符合台灣人民利益的兩岸統一模式與條件，化被動為主動，才是應有的作為。否則面對嚴峻的兩岸局勢，我們若只知效法滿清末年兩廣總督葉名琛消極的「不戰、不和、不走、不守、不降、不死」的「六不政策」相因應，終究是死路一條，有識之士不可不慎謀，要為台灣人民尋一條足以在現狀下長治久安的安居樂業之道。（作者為國立高雄科技大學前校長）

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