德國總理梅克爾今年7月中應美國總統拜登之邀訪問華府，這是她今年9月告別政壇之前的最後一次親善訪問。在她出發訪美前，德國的一個重要智庫馬歇爾基金會透露，她帶去了兩個訊息，一是「不冷戰」，二是「不脫鉤」。果然，在和拜登會談後，共同舉行的記者會中，梅克爾坦然承認德美是盟邦，有共同的價值，也有共同的利益，但朋友之間也難免會有不同意見。她雖然沒有明說有哪些歧見，但盡在不言中。簡言之，梅克爾支持多邊主義，關注新冠肺炎肆虐全球及其後的經濟復甦；地球暖化導致的氣候變遷，強烈主張國際合作共同面對全球化挑戰，不贊成制裁對抗。

先談「不冷戰」，梅克爾曾在前東德共黨統治下生活36年，深知冷戰期間受害的是一般平民，如今冷戰結束已30多年，彼此間交往日增，經濟發展互有所需。諸如德國缺乏能源，需向俄羅斯採購天然氣，建設俄德「北溪二號天然氣油管」。美國卻為了北約東擴，支持烏克蘭脫俄及自身出口天然氣到歐洲的利益，川普執政期間悍然制裁有關企業，阻滯工程的進行。拜登當政後為改善美德關係，拉攏歐盟龍頭的德國反俄制中，略予放寬，但此項油管現已完成94%，即將完工，恐欲罷不能。美國藉口俄可能以能源為武器威脅德國甚至歐洲的安全，梅克爾則不以為然，認為俄羅斯目前重視經濟發展，國防改採守勢，當不致出此下策。這與美國為維護其本身霸權而發動的「新冷戰」顯難契合。

再說「不脫鉤」，拜登為了維持美國的霸權地位，一心想拉攏歐洲的德國也和亞洲的日本一樣，建立起所謂「民主價值聯盟」，一起來遏制快速崛起的中國，也難如願以償。梅克爾擔任德國總理16年，已訪問中國大陸12次，是德國歷史上訪問中國最多的總理，足見其對這個東方經濟夥伴的重視。她認為在全球化的今天，中國已是世界上坐二望一的大「經濟體」，而身居第4大經濟體的德國既是個工業大國，也是個貿易大國。不僅是德國的第一大貿易夥伴，2020年還是歐盟第一大貿易夥伴。德中之間相互依賴十分密切，不可能脫鉤。何況遠在亞洲的中國對在歐洲的德國從未構成安全上的威脅，與中國維持友好合作關係符合德國的國家利益。

梅克爾理工專業，學者從政，為人冷靜而理智，務實而有原則，她對後冷戰時期德國國際地位的提升以及凝聚眾多歐盟國家的團結合作，有特殊重大貢獻，「歐盟保姆」的美名實至名歸。2010年希臘國債危機前後，梅克爾為了歐盟的團結，大力支援其渡過難關，拯救了瀕臨脫歐邊緣的希臘。2015年歐洲發生難民危機，近百萬的敘利亞及北非難民湧向歐洲，多數歐盟國家拒不接納，只有梅克爾發揮人溺己溺的人道精神，不顧內外的反對，斷然決定開放邊境，「歡迎」到處碰壁的難民，結果賠上了自己的政治前途亦在所不惜。歷史終將給她公正的評價。

梅克爾的為人也有溫馨的面向，有人暱稱她是「鐵姑娘」，因為她不像歐洲另一位女首相英國的「鐵娘子」柴契爾夫人那樣堅持國家利益至上，拒絕妥協。梅克爾為人處事，有所為有所不為。2008年中國大陸首次舉辦盛大的奧運開幕典禮，廣邀各國元首政要參加，她不像美國小布希總統那樣喜歡湊熱鬧，並未應邀參加。但十年後的2018年老布希總統逝世，在華府國家大教堂舉行國葬典禮，歐洲國家元首不爽川普總統的對歐霸凌政策無人參加，梅克爾卻為了感謝老布希總統任內成全1990年兩德統一的善意，特別專程趕到華府悼念。論者認為她是一位有情有義的政治人物，十分難得。

（作者為退休大使，全球和平志工）