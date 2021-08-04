朱立倫「終於」宣布參選國民黨主席。這回沒有千呼萬喚，更沒有跌破專家眼鏡，眾人咸認朱的參選只是時間早晚的問題。少了激起千堆雪的出場式，卻不減來勢洶洶的氛圍，原因無他，2016那一場「注定的悲劇」，想必讓朱刻骨銘心。

經過幾年下來的痛定思痛，厚積薄發的朱立倫選擇相對低調的方式政壇再起，頗符其人風格，何況疫情當前一切俗冗當免則免。惟該回應社會的參選核心問題，則是不容雲淡風清一筆帶過。朱必然要對百年大黨的復興之路提出具體可行的方向，否則迷航多年的政黨路線，終使這部老車墜入海峽成為歷史的嘆息。

探索朱立倫千字不到的起手式宣言，總結是「修正錯誤，盤點優勢，凝聚共識，重返執政」四句精髓。文中直陳國民黨正置身危機，包括：養出這麼一個野蠻霸道的執政黨，在野黨也難脫責任；逐漸失去國際、兩岸、人民的信任；部分世代、群體沒有溝通連結。「承認有病的病人才有救。」朱既已表明病徵，在黨主席高度上，就應證明自己有團結全黨共識的能力與執行力。

如同文中所言，國民黨並非沒有解方。過去的建國政黨、百年大黨的榮耀歷史經驗，正是黨在因應危機時，凝聚內部團結的凝固劑。當前14個執政縣市治理成績的資產，更是展現國民黨地方治理能力的典範。一直以來，國民黨缺的不是好商品，而是會說故事的人。

國民黨的病灶是「輸到怕了」。導致敗選後不時表現出忽略自我認同、價值觀飄移不定的拙劣政黨風格。長期以來被民進黨強加建立的虛假共識所迷惑，將真正的「黨產」視若敝屣，羞於見人。

有鑑於此，朱稱「改變才有希望，重拾領導才能改變！」但該改變的是黨應順應時代潮流，調整相對應的說法與社會形象，絕不是自我否定核心價值，任憑好事的二流嚮導們指引錯誤路線。

拿破崙曾說：「一頭獅子率領的一群綿羊，可以打敗由一頭綿羊帶領的一群獅子！」因此，朱參選首要任務是表明擺脫弱勢黨中央的權力格局，樹立有讓全黨定於一尊的強人形象，貫徹執行符合正確價值觀的政治路線，方能重拾兩黨政治的話語主導權。

脆弱的第二大黨如何避免被邊緣化，甚至淪落第三小黨的窘境，這場黨主席選舉將是歷史性的轉捩點。朱立倫的再起之路，能讓國民黨起死回生嗎？朱立倫也已不再年輕，這次再起已無退路。

（作者為自由撰稿人）

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