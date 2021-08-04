行政院計畫再發放五倍振興券，預估費用在千億元；在政府負債上升、預算緊俏之際，行政院為何堅持發放花費多、效益低、無法救助到真正困苦者的政策，令人費解。其中到底有多大的利益、又是誰的利益，讓行政院非硬幹不可？

雖然尚未正式定案，但行政院將再次推出振興券的消息應該已是相當確定，相較去年「民眾花1000元買到3000元振興券」的三倍券，今年預計提高到五倍券，也就是民眾用1000元買到5000元的振興券，等於政府補貼4000元，預計花費千億元。官方的說法是，希望疫情受創嚴重的旅宿、餐飲、藝文展演、零售業等產業能得到幫助，預計最快在9月推出。

誰才是該援助的對象

新冠病毒警報並未解除，歐美國家疫情再度擴散，台灣防疫不能鬆懈，經濟發展與防疫必須兼顧。從這個角度看，此時推五倍券鼓勵消費非常不智。全民發券鼓勵消費，是因應整體經濟受到重挫，一來可以增加消費、拉抬經濟，為經濟引擎「點火」，二來藉此補貼民眾生活所需。2008年金融海嘯後，馬政府發過消費券、新冠疫情重創美國經濟，美國政府曾發給家庭紓困金，去年蘇內閣發的三倍券，都屬於這種類型。

五倍券呢，所為何來？如果說是要振興經濟，其實台灣今年經濟挺好的，官方預測全年成長率5.46%，是近11年來新高，何需要政府花千億元刺激消費、「振興」經濟？如果說是民眾經濟能力在疫情中受創，要給全民紓困、補貼其生計，但事實上今年平均國民所得可創3.2萬美元的高點，各行各業中，許多民眾收入與生計完全未受影響，甚至較去年更佳，工業與製造業幾乎完全未受影響，繼續成長、出口屢創新高，軍公教更是薪資照領、收入完全未受影響。因此全民發券給錢，顯然也沒道理。

經歷2個多月的3級警戒，台灣經濟與社會真正的問題是：嚴重的不平衡、差距更大的所得分歧。有一批受疫情衝擊到幾乎完全停擺、生計幾無著落的行業與人員，他們才是政府該援助的對象。不必依賴專家、從生活周遭看就可以看出，餐飲、零售、觀光旅行相關、藝文娛樂表演等，是所謂的重災產業區。經濟部7月的數據也明顯反映：餐飲與零售產業衰退幅度創新高。

拉抬選情兼利益分配

政府知道這種情況嗎？當然知道，這也是為什麼官方釋出的訊息是振興券主要用在旅宿、餐飲、藝文展演、零售等相關產業上。但問題是：五倍券能夠幫到這些業者嗎？答案是：很難。一個原因是強烈的替代效果因素，民眾拿到五倍券，大多會用來購買原本就要用現金購買的日常用品，並未產生額外的需求。研究顯示2009年消費券替代率超過6成，去年三倍券開始使用後，據各大賣場反映，7成使用者購買日用品，替代率比2009年只高不低，花費鉅而收效低。

這波疫情雖讓服務業受創，但亦存在嚴重的不平衡：有些零售業者營收大減，但有些賣場營收反而增加；有些餐飲幾乎營收歸零，有些順利轉型外賣仍生意興隆。五倍券即使可以創造部分額外需求，但那些受創最重、真正需要幫助的小商家、攤販與自營人員，往往更難在這項政策中受益。政府花千億元卻未必能幫助真正需要幫助者，反而讓未必需要幫助者受惠，這種政策不是浪費公帑，什麼才是浪費公帑？

從經濟理論看不出用千億元發五倍券的政策效益，但從政治利益上卻可以解讀出幾分道理。今年疫情再起，民進黨防疫失算在先，疫苗政策錯誤在後，政黨支持度重挫，面對日益接近的明年地方選舉，這個由中央作東、全民普發5000元消費券，再仿效去年發三倍券，各部會紛紛搭配發放各種消費券「全民同樂」、拉抬選情兼利益分配（決定那些符合用券的資格），反正民眾不會想到這些錢也來自納稅人自己繳交，豈不快哉？

一般而言，台灣人不是沒錢可花，而是病毒不准花錢，如果蔡政府真有意協助受創產業恢復正常，把這千億元拿去，一部分直接發給受創業者與民眾，一部分去全球搶購疫苗，讓更多民眾早早打完兩劑國際認證疫苗，才是更實在的做法。