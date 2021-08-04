東奧中華代表團羽球隊拿下一金一銀史上最佳成績，奪冠「麟洋配」更成了家喻戶曉的英雄，蔡英文總統下令6架幻象，伴飛迎接選手光榮返國。榮耀歸英雄本無可厚非，但蔡總統似乎忘了，麟洋出國時坐的可是經濟艙，這政府夠勢利只會收割光芒！

東奧中華隊已拿下2金4銀5銅佳績，獲獎牌選手共14位，其中羽球麟洋配男雙金牌、女單戴資穎銀牌，最風光也受到最大關注。這些得牌選手的努力固然值得讚揚，其他沒得牌選手多達54位，他們努力站上奧運舞台，除了「一人武林」莊智淵贏得關注，其他沒拿牌選手只能落寞回國。

體育競技成敗論英雄，日本桌球女單好手伊藤美誠爭奪冠軍門票失利，雖拿下銅牌一點都不開心，「除了金牌都一樣」成了伊藤金句。伊藤拚戰精神值得敬佩，但運動精神不應侷限獎牌，美國競技體操女王西蒙拜爾斯在一次跳馬落地失誤後，坦承「心理因素」勇於退出女子團體決賽，反而贏得更多尊重。

對照中華代表隊所受待遇，出國時官員坐商務艙，選手窩在經濟艙，如果不是戴資穎委婉爆料，官員們有誰認真禮遇選手？如今羽球隊風光返國，蔡總統極力要讓國人知道她對體育的重視，以總統級高規格禮遇，不但戰機伴飛進桃園機場，還施放熱焰彈慶祝。

國防部雖表示這不是首例，2018年雅加達亞運勇奪17金的中華隊選手返國時，也曾安排F-16戰機升空迎接，但如此高規格迎接東奧英雄，耗費至少500萬元經費，如果運用在體改或照顧基層運動員身上，更能凸顯蔡政府對運動員的重視。

政府不應大小眼，得牌才英雄、沒得牌成狗熊，畢竟能站上奧運舞台都已是最優秀運動員！