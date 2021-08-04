台灣在無良政客操弄下，早已價值體系混亂不堪，是非不分。國家興亡，匹夫有責，然眾多賢能之人，被邪惡網軍及其側翼出征，甚至痛不欲生，導致憂國憂民之士，多已噤聲，是國之將亡的徵兆。本人高齡，若要上戰場衝鋒陷陣，早已超齡，尚能為者，是言所應言，來日未可期，寧鳴而死，不默而生。

信仰產生力量，戰略決定戰術，是成敗的根本。衛生福利部長根本的信念，應是保障民眾的生命與健康，然陳時中部長根本無心於此，只有政治意識。2020年初，不准滯留大陸的小明們回台與父母親相聚，根本違反「兒童權利公約」，枉費此公約顯示在衛福部網站多處，也是蔡總統自己的宣示。

母愛無可取代，所有物種皆是如此。小明們的母親聲淚俱下跪求，民間眾多人士相挺，然陳部長仍堅拒，蔡政府及綠委無動於衷，根本違反人性。陳部長心中只有政治算計，只有意識鬥爭，公開宣稱中國人打的疫苗，台灣絕對不用，他們不用的，我們可以考慮。中國疫苗不是不能拒絕，但身為衛福部長，起碼應該用科學數據，指出中國疫苗的缺失，才讓人心服口服。

台灣因為疫情，超過15000人確診，損失了近800條人命，讓這些家庭破碎，且數字還在增加中，庶民經濟損失何止千百億。然而陳時中部長對立法院多次說謊，情緒勒索，一年半來天天舉行防疫會議及記者會，卻故意阻卻疫苗來台，拒絕安排類方艙醫院，導致輕症者缺乏照護，在家快樂缺氧而亡。瑞德西韋、高流量氧氣鼻管套組嚴重不足，又堅拒快篩普篩。立法院通過8400億的防疫紓困鉅額經費，非但不見超前部署，反而成為疫苗乞丐。

台灣數十年來建立的醫療體系，被評為世界第三、亞洲第一，健保更是台灣之光，然而在陳時中領導之下，一夜破功，被各評比機構評為經濟富有國家防疫之末，數十年苦苦建立的健康醫療體系破壞無存。在野立委及國人要他下台之聲，不絕於耳，任何有羞恥之心者，早就掛冠而去，然而其臉皮其厚無比，根本是台灣有史以來最不堪的衛福首長。

他為何能如此橫行無恥，在野人士紛紛指陳是殘害人民性命與健康的衛福部長，卻仍高居「防疫總指揮官」，全靠蔡英文，這個未蓋棺，卻早已被認定是近代史上所謂「民主國家」最邪惡的政權。

李登輝主導的修憲，塑造不必對國會負責的超級總統制，讓蔡英文可以濫權到掌握行政、司法、監察及考試的大權，從內部顛覆民進黨的基本理念「民主、自由、愛台灣」，追隨卻又超越戈培爾(希特勒的宣傳部長)，以人民血汗錢建立最強宣傳機器，收買掌握包括媒體、名嘴、網軍、側翼，到指鹿為馬、顛倒黑白、雙標、髮夾彎、大內外宣、鐮刀收割。

最近的例子是三大民間機構團體，在蔡英文無力阻擋下，購得1500萬劑疫苗，她卻在國際大媒體，如CNN、BBC，說是因她努力徵召(Recruit)的結果。購買疫苗是政府最基本的責任，但慈濟獲得授權，竟要感激蔡皇。

她對認知作戰達到爐火純青的地步，世上無雙，充分利用「斯德哥爾摩症候群」，民間團體深受折磨羞辱，購買疫苗捐助政府，還要感謝她的恩准。故意阻礙進口世衛組織通過的疫苗，造成疫苗稀缺，別的國家獎打 ，在台灣是搶打。在世代間，各縣市地方間、業別間，甚至互控偷打，真可謂世界奇觀。

蔡皇又破民主國家之例，5月13號在高端二期報告尚未發布時，就先稱7月就有高端疫苗上市。這支全球最貴的疫苗，所有相關的資料及價格計算全部蓋牌，毫無羞恥的哄抬民間廠商。

羅東聖母醫院呂若瑟神父，為回饋義大利神父曾在台灣的善行，在台灣募得1億6000萬。蔡英文在呂神父宣布捐助當日，隨即宣布派駐義大利代表前往義大利外交部，表示台灣政府將捐助防疫物資，卻沒有一句提到台灣民間的善舉，所有光環都屬於她一個人，雞腸鳥肚。

蔡英文利用及獲得大陸的極大助力，她將反對中共政權轉移為反對中國的一切，去中國化十分成功，造成台灣內部世代間、族群間、行業間的分裂，兩岸間更多的仇恨與對立，而有利於她的統治。最可惡者，掌握全部綠委成為她的禁衛軍，完全放棄國會議員職責，例如最近在野黨提出的八大防疫相關議案，多數具有高度正當性，卻一票不少，全遭否決。

最可憐的是被她洗腦脅持的年輕人，就如納粹時期的青年，最終清醒後面對的將是終生痛苦不堪。但民進黨依靠年輕族群永遠執政之路即將斷絕，因為嚴重少子化下，年輕人逐漸消失了，以後選票全在中、老年人手中。

蔡英文以反中為名，敗壞台灣，第一在野黨國民黨當然要負相當責任，被戴紅帽、扣上傾中賣台的罪名，可說被壓在地上打，毫無招架還手之力，就是沒辦法對黨員、民眾，特別是年輕人分說清楚兩岸政策，反中共政權與反中國人民、反中華文化，完全是二件事。請多向新加坡的李光耀父子學學吧！

最後，蔡英文要謹記的，就是呂秀蓮前副總統的忠告：「要相信閻羅王會跟妳算帳。」

（作者為前衛生署長）