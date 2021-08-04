舉幾個日常生活中大家關心，且無需太多專業知識便能判定是非的問題。

─國家考試，甄試機關可以因特定考生程度低劣，自行降低錄取標準嗎？

─地下工廠生產的食品，檢驗不合格，食安人員可以准予貼上合格標籤嗎？

─消防稽查人員與業主交好，明知大樓消防安全堪慮，可以放水嗎？

─建管處官員明知高層建築未按圖施工，鋼筋強度不足，管線配置錯亂，可發給使用執照嗎？

─電信產品不符合國際鑑驗認證標準，NCC可以逕行准予產品內外銷嗎？

─航空公司航空器的發動機、電子儀器、機件、系統未依規定進行定期檢查，民航官員可以准予繼續飛航嗎？

上述問題的答案，顯然都是否定的，相關人員有瀆職嫌疑，須負刑事及賠償責任。那麼，可否用同樣標準來評斷高端疫苗審查、檢驗和預約接種的問題呢？

試問：為什麼高端疫苗的緊急使用授權(EUA)可以臨時改變、降低審查標準？為什麼審查過程全程黑箱？高端疫苗審查過程內容，拖延2周後才公布，公布的文件是原件嗎？為什麼高端尚未滿足多數審查委員「有條件通過」的條件，食藥署卻已宣布審查通過？為什麼進口的新冠疫苗均須取得國際認證，高端疫苗卻毋須取得國際認證？為什麼高端疫苗三期臨床尚未開始進行，指揮中心卻已下單？為什麼AZ、莫德納、BNT等疫苗都清楚記載保護力，高端疫苗卻毋須標示「安全性及保護力效果」？高端疫苗對Delta變種株保護力有疑慮，為什麼疫苗預約平台卻已出現高端疫苗選項？

全世界的疫苗研發，都是科學而非政治，蠻橫專擅如川普，都不敢插手干預疫苗研發和EUA審查標準和程序，獨獨我國上自總統，下自行政院長、衛福部長、食藥署長膽敢以政治凌駕專業，干預疫苗的研發與審查。前衛生署長楊志良、前台北市長郝龍斌2日召開記者會，共同宣示，將向台北高等行政法院遞狀，聲請法院停止衛福部對高端疫苗的緊急使用授權，讓高端從預約平台下架。楊志良和郝龍斌的行動，能喚醒蔡政府的良心嗎？蔡英文表姊夫吳明鴻高踞最高行政法院院長寶座，轄下的台北高等行政法院，真能逆鱗大院長，獨立而公正的裁判嗎？

高端疫苗爭議的關鍵問題還在於，大規模接種未經三期臨床試驗與國際認證的疫苗，究竟會對接種者的健康和體質，產生甚麼樣的後遺症？1960年代倉促獲准上市的沙利竇邁，曾經在歐洲、日本和其他地區爆發藥害事件，上萬孕婦生下畸形嬰兒，其中半數嬰兒夭折，倖存嬰兒身體都呈畸形。沙利竇邁悲劇促成了各國建立疫苗及藥品臨床試驗、審查的標準作業規範。如今，高端EUA完全違背國際疫苗研發與審查的標準，且未經國際認證，指揮中心計誘國民接種高端疫苗，會不會產生類似沙利竇邁的悲劇？果若如此，誰將負責？誰又能負責？台北高等行政法院若對楊、郝的聲請無動於衷，民間團體有無可能採取自救行動，對指揮中心及衛福部食藥署等公權力機關提出假處分？

或者，我們只能卑微地要求蔡英文率蘇貞昌及陳時中，立下軍令狀：如因接種高端疫苗產生致死個案，願意接受最嚴厲之法律制裁。

（作者為資深媒體人）