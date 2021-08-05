石牌在西陵峽的入口處，從宜昌到石牌約30餘華里，乘船上行，經南津關、平善壩就到石牌了。宜昌到平善壩一段，雖也有山，但不甚高，江面也還開闊。一過平善壩，山便高起來，一望無際的山巒重重疊疊，連綿不斷，兩岸也突然陡峻起來，懸崖峭壁直插天際。江邊怪石嶙峋，犬牙交錯，激流帶著漩渦奔騰而下，航行其中，宛如置身於兩面都是高牆的小巷裡，要想轉頭是十分困難的。

進入峽谷後，光線頓時陰暗下來，氣溫也也驟然下降。從平善壩到石牌這段峽江，航道很直，約有15華里。但到石牌後，突然向北轉了一個九十度的大彎，石牌珠等礁石，扼守在彎口。來自上游的江水，帶著泥沙，衝擊著石牌珠暗礁，掀起一層層白浪，然後打著漩渦流向下游。石牌是一個小村莊，就在這九十度大彎的轉折點上。因其江流中「有巨石橫六七十丈，如簰筏」，故名。

石牌它面向宜昌，背靠大山，山坡上有幾十戶人家，被一條山溝分為南北兩面，溝上有座小石橋，橋下流水潺潺，長年不斷。宜萬區要塞守備指揮部第一總台台部，設在橋北，其所屬的第一台設在橋南，相距約二、三百公尺。第一總台所屬的第二台，則在石牌上游的廟河，位置也十分險要。臺北之國防部史政編譯局編纂的《抗日戰史》，對石牌附近的地形和攻守利弊有如下的論析：

宜昌西岸，除曹、宜大道兩側地區較為平坦外，其餘概為巖石山地，斷巖絕壁，隨處可見，道路傾斜陡峻，部隊運動極受限制，機械部隊之使用則絕不可能。山中喬木砍伐殆盡，灌木叢生，通視有限，攻者如利用輕裝之小部隊活動，頗易達成滲透奇襲之目的。又搜索困難，防者如巧為設伏，收效亦大。因地屬巖質，構工因[困]難，雖在射擊方面可增加砲彈破片之威力，然死角甚大，平射武器效力極微。

可見日軍如由陸路攻佔石牌，甚難如願。

第一台的砲位、觀測所、指揮所等工事均建築在面對航道的山坡上，在那裡，用肉眼可以清楚地看見平善壩。工事構築得很簡單，僅在山坡上挖一淺的坑道，澆以混凝土，分前後兩部分，前面是砲位，後面是彈藥庫。砲位與砲位之間沒有交通壕，但有電話相通。全台共有三吋砲兩門，二磅砲4門，分成兩組，三吋砲為一組，二磅砲為一組，二磅砲設台員一人。這些砲可由台長統一指揮，也可由台員分組指揮。砲雖然是從船艦上拆下來的，也很陳舊，但佔據的地形十分有利，大有一夫當關之勢。根據1939年2月3日於宜昌江防司令部召開的偵察要塞大會，會議所決定的砲台及封鎖線地點，石牌砲台的封鎖線地點在神龕，封鎖線與砲台的距離為3800公尺。

1940年（民國29年）5月上旬，日軍自漢水支流唐白河渡河，大舉進攻鄂西的泌陽、棗陽等地。5月16日，第五戰區轄下的國軍第三十三集團軍總司令張自忠為阻擊日軍，率部在鄂西宜城境內的南瓜店奮戰殉國。6月5日，日軍渡過襄河，南下直取宜昌。6月12日，宜昌失守，三峽岌岌可危。所幸部隊守將國軍第五十四師師長李及蘭部整旅進峽，駐守石牌要塞，居高臨下，把關固守，才抵住日軍的長驅直入。（待續）