作為一個假裝專業的兩岸觀察人士，此次東京奧運其實挺有意思的。

主要有兩個觀察點：其一是，此次「讓世界看見台灣」之氛圍在台灣非常濃厚。

其二是兩岸網民在其中的情緒對立，以及「兩岸輿論零時差」現象。

#「讓世界看見台灣」

先講講「讓世界看見台灣」這回事。我的大陸同事這兩天特別不理解，得個金牌或銀牌，雖然是喜事，但看著灣灣們每天都在喊「讓世界看到台灣」，感覺好奇怪？

時間先回到2017年時，台北世大運（世界大學運動會）舉行，這是台灣罕見地舉辦國際偏大型的體育賽事。那年台北市長柯文哲的聲望，到了頂峰。

台灣各網紅們拍攝影片，新聞、各媒體不斷宣傳，終於，世界看見了台灣。

「讓世界看見台灣」，在大陸許多時候與「台毒」掛勾，這某部分正確，但在台灣所代表的情緒其實更複雜。國際現實下台灣的位置很扭捏，台灣人非常渴求「世界能認同/看見台灣」。

這個「認同/看見」不僅指政治層面，而是與「大家能喜歡台灣」、「能更多地認識台灣」、「台灣常被忽視，甚至很多人不知道在哪」之情緒綜合。

另外，台灣老百姓平時打開電視，吵吵鬧鬧的藍綠鬥爭、薪資二十年不漲、今年經濟情況又差……好不容易，有點正能量，能團結平時吵鬧的藍綠。不要忘記老百姓平時都是各種糟心事，都感覺身為打工人未來茫茫、政府王八、世界無望。

所以大家別懷疑，所謂「讓世界看見台灣」，一有政治意思，二有台灣人希望「被外人認識」的心態，三有「好不容易，可以有點正能量」的心情。

現實殘酷、疫情煩人。幾年一次，喝碗雞湯。台灣運動員此次在奧運表現不俗，自然是喜事。相信看到這裡許多大陸朋友也能理解。

無奈，當前台灣社會「抗中氛圍」濃厚，本來應該「大家都歡喜」的情況又被一些人及媒體上升到「政治上抗中」的層面。這使得台灣運動員在兩岸輿論中，或是主動、或是被動地，承擔了莫名的政治包袱。

結果台灣喜事變成兩岸戰事。在大陸的台灣人，除了一面吶喊「大陸加油、台灣加油、大家都加油」之外，也沒辦法。

兩岸原本可以互相加油的，到今天這地步完全沒必要，但又能說什麼？不過，現在的情況，就兩岸關係而言，其實有正有反。

#意外促成的兩岸交流

最近我問大陸親朋好友們，你們如何看中國台北/中華台北/Chinese Taipei？有人回答跟看中國香港隊一樣，沒太大差別，都是自家孩子；有人回答，陳雨菲贏了戴資穎，收復灣灣，爽！

記得以前大陸輿論看待台灣的隊伍，大多以偏慈祥的眼光「省隊真可愛」，如今複雜許多。如果有人說這是台灣社會「求仁得仁」，也無話反駁。

但值得注意的是，此次東京奧運兩岸出現了「零時差現象」。兩岸網民幾乎在同一時間關注同樣的話題、甚至兩岸網民都會第一時間知道「對岸的人」是什麼反應。

比如，台灣在第一時間知道「現在大陸在罵東京奧運的裁判不公」、大陸也都在第一時間知道「灣灣因為羽球男雙金牌又高潮了」。

因為台灣媒體對「中國相關」的報導此次實在太多了，連大陸運動員說「握草」、「牛逼」等都被放大。結果我台灣朋友跑來問我：

她：「握草」是罵人的？算很難聽的髒話嗎？

我：跟台灣人說「靠北」差不多吧。有時算感歎詞。

她：喔~~握草，原來如此。

終歸一句話，此次奧運，台灣對中國大陸過度在意，媒體著魔似地挖各種「中國周邊新聞」拚點擊量。我台灣同事感慨，怎感覺台灣最愛的是「中國隊」？過去的里約奧運、倫敦奧運，大家都不這樣啊？

同時，作為一個在大陸的台灣人，非常深刻地感受到：兩岸的罵戰跟「中美對罵」情況可完全不一樣，因為文化及各方面實在太相似了！越罵，反而越增進瞭解。

當下看起來很對立，但長久來看，彼此都明白對方是什麼樣子、會有什麼反應，久而久之，並非壞事。（郭雪筠/台北女孩）

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