國方軍事之挫敗，並非純粹的軍事問題，亦非純因共黨勢力之強大而挫敗之，實由其本身諸多問題以促成之，尤以政治、經濟、社會等問題之影響為最著。就政治問題而言，貪污腐化實為其致命之傷害；通貨膨脹、經濟恐慌、社會不安，以及民心士氣之低落等，皆是造成國民黨極大之挫敗。就共黨而言，凡國方之害，即為共方之利。故共方亦竭力推波助瀾以擴大之，以加重國方之傷害，例如「四大家族」之說，對國民黨之殺傷力，可謂無遠弗屆。

就政治腐化問題而言，其主要現象，為官吏貪污，公私不分，假公濟私，濫收濫支，營利分肥，事權不一，互相推諉，上下其手等。

抗戰勝利，國府接收官員之貪腐，使淪陷八年日偽地區之人民，大失所望，尤以上海、北平為甚。甫在接收之始，蔣即獲報：

京、滬、平、津各地軍政黨員，窮極奢侈，狂嫖濫賭，並藉黨團軍政機關名義，佔住人民高樓大廈，設立辦事處，招搖勒索，無所不為，而以滬、平為尤甚。

蔣雖嚴令取締，效果顯然未彰。此予中共以最好的宣傳材料，其重慶《新華日報》形容：戰後人民對國府中央大員抱著渴望，等這些大員到達後，渴望就變成希望，再等國軍到達後，希望就變成失望，等到國民黨的接收工作開始後，由失望變為怨望，隨著怨望變成仇恨。

國府派往光復區考察的官員邵毓麟在其回憶錄中說：

經濟事業機構的接收，更是弊端百出，黑漆一團。再加經濟事業機構為利之所在，重慶所派人員，在上者或係盲人瞎馬，莫名其妙，原在下者卻睜開眼睛，混水摸魚，而共匪與偽組織人員，又楔入政府與人民間，大肆渲染，挑撥離間，所以勝利後的接收，別有用心的人，稱之為「劫收」。

邵為蔣介石的侍從室少將秘書，在其考察上海、南京後，向蔣面報看到的情況說：「像這樣下去，我們雖已收復了國土，但我們將喪失了民心!」當時平津地區有一「順口溜」曰：「天天盼中央，中央來了更遭殃」。

平津地區的報紙，更不時有貪污的新聞，冀察熱綏區清查團在清查後的報告中指出：

本團認為接收工作之貪污寡效，由於人事者半，由於政策者半。查敵人侵佔華北，原有整盤計劃，推行此項計劃，有一統一機構。中央於接收之初，專注重一時國庫收入，不顧及百年建設大計。……關於各部會之派員來平，特派員頭銜者，不知若干名，接收機關不下數十處，各不相謀，各自為政，明為接收，實為搶攘。

諸如此類貪腐之風，光復後的臺灣亦復如是。臺灣雖受日本統治五十年，管制極嚴，行政效率至高，故對內地派來的官員貪污行為，臺人感受更為強烈。對政府官員漫無紀律的反感，實為導致「二二八事件」的重要原因之一。即如徐永昌所云：

臺胞一向看慣過慣日人有計劃有辦法的生活，今國家一切設施，臺胞當然不滿，官吏扭於內地之無法無天，漫不在意，其遭此小的挫折(按：指「二二八事件」)，誠大佳事。

據新任之臺灣省主席魏道明云：

前次之亂(二二八事件)，實由長官公署上下所造成，渠(魏)本人如臺人，亦必從亂，柯遠芬參謀長，葛敬恩秘書長，無理貪污其甚者，陳公俠(原臺灣行政長官陳儀)為人作嫁而已。

這一事件發生的時日(1947年2月28日)，正是山東萊蕪戰役失敗之後的第五天。

「為右則腐，為左則惡」，此為胡漢民早年對左、右兩派之形容。國民黨之腐化與中共之惡化，成為強烈之兩極端，苦難者為中間之人民耳!（待續）