開幕前一天仍有傳言恐將取消的東京奧運，在疫情升溫中持續進行，這場有史以來辦得最辛苦的奧運，受關注的程度遠超過想像，賽場之外，圍繞著選手們的大小事件，從搭飛機的艙位爭議到領取獎金的多寡，都成了熱門話題。在為選手表現突出、摘金奪銀感到高興之餘，我們也要進一步的思考，如何打造一個對選手們更成熟友善的運動環境。

無可否認的，大多數選手都是在取得亮眼成績後，才受到鎂光燈的注意，許多選手成名前的故事，都帶著幾分辛酸，例如，在單親家庭成長、長輩曾犯罪入獄、積欠房貸時常被房東趕走、窮到只能住工寮和睡車子過夜等，走上選手這條路，除了本身對運動的喜好與執著，往往也是迫於大環境壓力下的選項。

還有一不容否認的是，我們社會看待功成名就的明星選手，偏好將其獲得的獎牌，用獎金的多寡予以衡量，奧運金牌一枚等值於新台幣2000萬元，已是社會廣為認知的新價值，此一目前全球排名第三高的獎牌含金量，仍有企業家認為不夠，建議大幅加碼到上億元，以感謝他們帶給國人一次次的熱血沸騰和凝聚力。

我們分享選手們喜悅的同時，不能忽略上述的現實情況。打鐵要趁熱，這股運動熱潮，待東京奧運結束後不久，也會跟著消退，既然選手才是這場盛會的主角，要如何照顧選手、幫忙生涯規劃，乃至支持選手發展的配套政策，都要利用熱度還在，盡快予以補齊完善，也提供以下的建議做為體育政策的參考。

台灣的運動選手，尤其是這次許多的獲獎的選手，他們一個個被捧上天的同時，都有著高額的獎金做為獲獎的報償，但如前面所述，許多選手家境情況並不好，加上年紀也輕，又手握大筆現金，很容易招來旁人的覬覦，因此此時協助他們做好理財的規劃，和給予獎金一樣的重要。

尤其以運動為主要職業的選手，他們人生大部分的財富來源，相當集中在十年左右的時間內累積，與一般計較著月薪和獎金多寡的上班族，有很大的不同，幾家金控公司參與贊助的職棒球團，都會定期幫選手上理財課程，提醒注意個人財務的風險管理，也找來專人，量身訂做適合選手的理財方案。本次奧運表現傑出的羽球和桌球選手，所屬球團為兩家公股銀行所支持，應也會給予理財專業上的幫忙，但其他的選手呢？在獎金大方送的同時，政府必須站出來，可以指定由某一公股行庫負責，針對選手理財主動提供諮詢與協助。

其次，要給予選手長期完整的職涯規畫。選手的運動生涯相當短暫，一次重大傷害就可能宣告終結，即使健健康康也不可能當一輩子的選手，偶有為數不多的轉任教練機會，也未必適合。當他們的體能退化或受傷時，轉換職場跑道的須要與壓力會同時出現，職涯上半場可以只重視運動專項表現，下半場就得靠第二專長的培訓，企業集團支援單項運動時，不能把選手從員工中抽離，要站在選手角度來想問題，給予完整的職涯規畫。

以合作金庫為例，棒球隊選手可同時接受金融實務的訓練，退役後，不少人轉往銀行業務體系任職，尋求新的發揮空間，後來的表現一樣傑出，甚至升任成為獨當一面的分行經理，類似的模式，可做為支持各單項運動的企業參考。

最後要說的是，振興體育除了一股熱忱也離不開錢。目前台灣體育發展的經費來源，教育部體育署按年編列的預算之外，也來自「運動發展基金」的挹注。具體的說，中央政府總預算用於體育運動經費比例，與主要國家有不小差距，年度預算數約占總預算千分之三到四之間，相當大部分的金額，是仰賴推動運動彩券發行盈餘分配收入，以本年度而言，預估金額為35億元。

換言之，運彩產業已是發展體育的重要經費來源，當2020年疫情嚴重的情況，許多國家運彩業績明顯下滑，台灣運彩年銷售額仍高達405億元，仍有繼續向上成長的空間。運彩在台灣是獨門生意，可惜提供彩迷投注的品項與內容，豐富度與賠率和國外相較也有差距，導致如奧運等國際重大賽事舉行時，仍有相當多的彩迷，選擇越洋到海外下注。進一步鬆綁運彩產品的開發限制，甚至開放多家業者一起競爭，都是提振運動時可同步思考的配套措施。