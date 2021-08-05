東京奧運我代表隊取得2金4銀5銅的成績，史上最佳。行政院前天趕緊來蹭熱，自我表功地說，這都是橫跨賴清德和蘇貞昌任內、從2018年就啟動的「2020年東京奧運會黃金計畫」的功勞！

行政院說，當初，為備戰東京奧運，體育署自2018年起編列3年共12億經費，針對具奪牌潛力的38位選手推出「黃金計畫」，實施專業個人化訓練，內容包含國內、外參賽與移地訓練所需各項支援、專屬人力支援等。受培訓的38位選手，都取得東京奧運參賽資格，其中18名進入8強。

換算起來，國家在每位選手身上平均花費3158萬，才將他們送入東京奧運，這樣的代價，究竟合不合算，很難說。不過，既然這些選手參與國內外賽事、移地訓練、專屬人力，都有接受補助，那麼，選手平日參加國際運動競賽獲獎，榮耀歸於選手個人。某些選手，職務外掛在金融機構，領取固定薪水，廣告代言甚為豐厚，又接受黃金計畫的「栽培」，他們在東奧穿金戴銀，不也應該是責任義務嗎？

入選「黃金計畫」的選手，除楊勇緯外，都是奧運積分、世界排名前3名或是參加最近一屆世錦賽或亞運會得到金牌者。換句話說，黃金計畫不過是撿現成的，入選的選手本就是刺破布袋的錐子，哪裡是賴清德、蘇貞昌的黃金計畫培養的？

東奧即將閉幕。按黃金計畫選拔原則，東奧奪牌的選手除非自行引退，必然再度入選黃金計畫，問題是，3年後的巴黎奧運，他們尚能飯否？

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