我國中華隊在奧運創下佳績的選手，包括羽球雙打的王齊麟、李洋，及世界球后戴資穎等人，於4日下午搭乘華航班機返國時，蔡總統為對選手們表示慶賀，特別下令空軍派遣4架幻象2000戰機起飛迎接伴飛。

天呀！我們空軍的飛行官是「馬戲團」或者是「唱花車」的嗎？為了感謝表彰選手們的優異表現，一定要用此一方式來表達嗎？蔡總統和民進黨政府可以發動人民到機場接機，安排選手搭乘吉普車遊行，接受群眾歡呼；甚至蔡總統可以親自前往機場接機，給選手和教練們一個surprise，都是非常好的安排。同時也不要讓先返國的郭婞淳有大小眼之憾。

軍人應該是一種受到人民尊崇的職業，尤其是冒著生命危險執行任務的空軍飛行員。記得過去在「洪仲丘事件」時，軍人已被蔡總統羞辱過一次還不夠嗎？當幻象戰機接機伴飛新聞曝光後，在筆者大多是軍人且有當過飛行員的群組中，引發了廣泛的批評。軍人的社會地位已經非常低落，這樣子要如何去維護軍人的尊嚴，又如何能夠贏得人民的敬重？

雖然總統是三軍統帥，有權指揮軍隊，但卻無權要求戰機去從事非相關軍事的任務！這項伴飛「表演」，並無實際戰訓或戰備價值，同時又耗費極高額的成本。身為國防部長的邱國正及空軍司令熊厚基，實應勇敢和有擔當的向蔡總統說No，如此才能贏得部屬的敬重！

有媒體報導，此次的「表演任務」預計將花費600萬元以上成本。蔡政府過去狂砍軍人退休金毫不手軟，將退伍軍人棄之如敝屣。如今這種作法又證實了民進黨政府在防疫措施不力，執政績效不彰，民調下滑之際，為了轉移勞苦大眾注目焦點，純粹又是在耍「大內宣的把戲」。估計代表團全部返國後，蔡政府還有許多把戲可以去耍，民眾可得睜大眼睛，看清這又是「雙標民進黨」的表演戲碼。

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