蔡英文為了表達這個國家對奧運代表團成員的「敬意」，在他們搭機返國時，要求空軍派出四架幻象2000戰機升空伴飛。

這個出人意表的舉動，不知是否真的鼓舞了在飛機上的幾位奧運選手，卻一定能讓支持蔡英文的綠粉們感到興奮。

奧運選手出征前，因為不能搭乘商務艙，官員被民眾罵臭頭；現在不但給坐商務艙，還提供軍機伴飛，給足了選手面子，也算是對選手們變相的表達道歉與精神上的補補償吧？

只不過這種做法，就跟地方政府喜歡施放煙火一樣，給民眾精神上施打嗎啡，爽快幾分鐘，然後就消失在夜空中，幾千萬的新台幣就在幾分鐘內燒光，有如流星畫過夜空，不留痕跡。

地方政府為何偏愛施放煙火，而不願花錢在基礎建設上？ 其理由相信觀眾心知肚明。花國庫的錢給自己掙面子，政客們是絲毫不會感到心疼的，但是如果這些錢拿來做更有用的地方，難道不會比做面子更實際？

試想，四架幻象機升空，需要花掉多少汽油與人事費用？飛機的耗損還不損在內。簡單的估算，總要花上億吧？如果把這筆好大喜功的花費，用在資助這些選手的培訓費與生活費上，或者用來培養後進新秀選手，是否比這場伴飛秀更實際？

蔡總統對得獎選手關愛有加，民眾有目共睹。但她無意中卻忽視了其他尚未出名的選手，他們生活拮据、付不起訓練費，無人聞問。無意間，讓人感覺到咱們總統，似乎喜歡錦上添花，卻不喜歡雪中送炭。

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